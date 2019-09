Borussia Dortmund Jalin Kerja Sama Dengan Stiebel Eltron

Die Borussen menggelar event di Bangkok akhir bulan lalu untuk memperkenalkan Stiebel Eltron sebagai mitra baru mereka.

Klub raksasa mengumumkan kerja sama regional dengan Stiebel Eltron di dan Laos untuk dua tahun ke depan.

Stiebel Eltron adalah merek top Jerman yang memproduksi pompa pemanas air, penyaring air, dan pengering tangan. Sebagaimana Dortmund yang memiliki banyak penggemar di Asia Tenggara, perusahaan berbasis di Holzminden tersebut memiliki pangsa pasar yang besar di Benua Kuning sehingga kemitraan ini diharapkan menguntungkan kedua belah pihak.

"Kami senang dapat mengumumkan kerja sama dengan Stiebel Eltron, merek top Jerman yang juga memiliki keberadaan yang besar dan membanggakan di pasar kunci Asia," tutur Benedikt Scholz selaku Head of International and New Business untuk Borussia Dortmund.

"Ini kolaborasi menggembirakan bagi dua organisasi kami dan kami bertekad mendatangkan semangat hitam dan kuning kami ke lapangan di dan Laos," timpal Suresh Letchmanan, BVB Asia Pacific Managing Director.

Sementara, Managing Director Stiebel Eltron Asia Roland Hoehn mengatakan: "Sepakbola adalah olahraga nasional di Jerman, dan di Asia sepakbola juga merupakan topik besar. Sebagai merek tradisional Jerman kami sangat senang dapat bekerja sama dengan salah satu klub terbesar dan paling terkenal di negara kami."

Untuk memperkenalkan rekanan baru mereka, Dortmund menggelar fan event di Bangkok akhir bulan lalu yang dihadiri oleh kiper legendaris Roman Weidenfeller.

Weidenfeller, yang mengusung panji Die Schwarzgelben selama 16 tahun dari 2002 hingga 2018, terlibat dalam berbagai kegiatan di Thailand, termasuk bermain dalam fun match dan nonton bareng pertandingan BVB bersama fans dari seluruh Asia.

"Sepakbola di Asia sedang berkembang," ucap Weidenfeller.

"Mereka memiliki cukup banyak anak muda untuk bermain sepakbola. Menyenangkan melihat mereka, melihat setiap tahunnya banyak yang berkembang."

"Pengalaman menyenangkan, pemain-pemain hebat. Sangat mungkin mendatangkan pemain dari Asia [Tenggara] untuk bermain bagi Borussia Dortmund," pungkasnya.