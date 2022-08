"Saya Merasa Baik" - Begini Kabar Terbaru Striker Borussia Dortmund Sebastien Haller

Striker asal Pantai Gading itu mengatakan dia sudah merasa baik, dengan ia masih menjalani perawatan usai menjalani operasi.

Didiagnosis menderita kanker pada bulan Juli

Sedang menjalani pengobatan

Bertekad untuk bermain lagi dalam waktu dekat

APA YANG TELAH TERJADI? Pemain internasional Pantai Gading itu didiagnosis menderita kanker setelah mengeluh merasa tidak enak badan selama pramusim. Pemain berusia 28 tahun tersebut sekarang sedang dalam proses pemulihan dan, meski dapat dimengerti enggan untuk menargetkan kapan ia akan kembali beraksi, ia merasa positif tentang kemajuan yang telah dirinya buat dalam waktu singkat.

WHAT THEY SAID: Haller mengatakan kepada ESPN: "Saya berjalan setiap hari dan memeriksa tubuh saya. Saya tidak kehilangan banyak setelah dua pekan. Saya bahkan berada di level yang sama seperti beberapa bulan lalu. Itu pertanda baik dan saya harap tetap seperti itu. Saya merasa sangat baik."

Dia menambahkan: "Katakan saja sekarang bukan waktu terbaik untuk mengambil langkah itu, karena itu akan memakan waktu beberapa bulan. Yang penting adalah saya tidak kehilangan terlalu banyak massa otot."

"Saya harus tetap fit dan satu bulan sebelum saya kembali ke lapangan, saya akan berlatih bola lagi. Sekarang yang terpenting adalah tubuh saya terasa baik. Tujuan pertama saya adalah kembali ke lapangan, bermain untuk The Yellow Wall dan mencetak gol pertama saya. Itu akan menjadi momen yang indah dan emosional."

GAMBARAN LEBIH LUAS: Haller bergabung dengan Dortmund dalam kesepakatan €34,5 juta (£29 juta / $35 juta) pada bulan Juli ketika raksasa Bundesliga mencari pengganti Erling Haaland yang hengkang ke Manchester City

DALAM TIGA FOTO:

Getty Images

BVB

Getty Images

APA SELANJUTNYA UNTUK HALLER? Keluarga sepakbola di seluruh dunia mendoakan yang terbaik untuk Haller dalam pemulihannya, dengan harapan dia akan kembali melakukan yang terbaik -- mencetak gol -- sebelum terlalu lama.