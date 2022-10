"Malang, Kamu Tidak Sendirian" - Pesan Menyentuh Suporter Borussia Dortmund Di Yellow Wall Untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Fans Borussia Dortmund membentangkan spanduk dukungan morel untuk korban tragedi Kanjuruhan di Malang sebelum laga Der Klassiker.

Suporter Dortmund menyampaikan pesan untuk korban Kanjuruhan

Der Klassiker berakhir imbang 2-2

Sempat tertinggal dua gol, Dortmund lakoni comeback dramatis

APA YANG TERJADI?

Dukungan morel terus mengalir untuk korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Terkini, fans Borussia Dortmund memberikan pesan khusus terkait insiden tersebut dalam laga Der Klassiker melawan Bayern Munich, Sabtu (8/10) kemarin.

APA YANG DIKATAKAN?

Publik Dortmund di The Yellow Wall, tribun berdiri yang ikonik di Stadion Signal Iduna Park, membentangkan spanduk bertuliskan: "Malang, Kamu Tidak Sendirian" plus kalimat "Justice for Kanjuruhan" yang berarti "Keadilan untuk Kanjuruhan".

GAMBARAN BESAR

Sebelum Dortmund, fans Bayern Munich juga menyampaikan support buat korban Kanjuruhan pada laga kandang di Liga Champions melawan Viktoria Plzen, Selasa (4/10).

Sementara, UEFA memutuskan untuk menggelar mengheningkan cipta satu menit sebelum seluruh pertandingan kompetisi Eropa tengah pekan lalu, termasuk partai antara Dortmund dan tuan rumah Sevilla.

HASIL DER KLASSIKER

Dortmund secara dramatis berhasil mengejar defisit dua gol dari Bayern untuk memaksakan skor akhir imbang 2-2.

Dua gol dari Leon Goretzka dan Leroy Sane sempat memberikan keunggulan nyaman bagi Bayern di Signal Iduna Park, tetapi Dortmund bangkit lewat gol Youssoufa Moukoko sebelum pemain pengganti Anthony Modeste mencetak gol penyama di menit kelima injury time!

DALAM TIGA FOTO

Getty

Getty

Getty

SELANJUTNYA

Dortmund akan kembali bertanding sebagai tuan rumah kontra Sevilla di Liga Champions pada Selasa (11/10), sementara keesokan harinya Bayern Munich bertamu ke Viktoria Plzen.