Borussia Dortmund Jalin Kerja Sama Dengan Klub J3 Jepang

Die Borussen akan membantu Iwate Grulla Morioka dalam pengembangan pemain muda untuk tiga tahun ke depan.

Raksasa resmi meneken perjanjian kerja sama dengan klub Jepang Iwate Grulla Morioka untuk jangka tiga tahun.

Lewat kesepakatan ini, Die Schwarzgelben akan membantu Iwate, yang berkiprah di J3 League alias divisi ketiga sepakbola Negeri Matahari Terbit, dalam pengembangan talenta belia.

Sebelum ini BVB telah terlebih dahulu menjalin kemitraan serupa di Singapura, , Malaysia, , Tiongkok, hingga dengan misi berbagi pengetahuan dalam pengembangan pemain muda dengan berbagai negara di seluruh belahan dunia.

"BVB adalah klub kaya sejarah dan prestasi, dan memiliki salah satu akademi terbaik di dunia," tutur Satoshi Miyano selaku presiden Iwate.

"Sementara kami adalah klub baru [berdiri pada 2000-an] dan ingin mempelajari filosofi serta gaya permainan BVB. Kami sangat meyakini kerja sama ini akan berhasil."

Pihak BVB diwakili Benedikt Scholz, Head of International and New Business, menyatakan: “Kami senang bisa bekerja sama dengan Iwate Grulla Morioka karena kami sudah menjalin kerja sama luar biasa dengan akademi NOVA DSA Football yang juga merupakan pemilik klub Jepang ini."

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Kami senang dan bangga dapat memperluas dan menyambut anggota baru ke dalam keluarga BVB."

Suresh Letchmanan sebagai BVB Asia Pacific Managing Director menimpali: “Pengembangan pemain muda adalah salah satu pilar kunci klub kami dan kami senang dalam kerja sama dengan Iwate Grulla Morioka kami bisa membagi pengetahuan kami dengan klub Asia lainnya dan menciptakan kesempatan untuk membuat langkah-langkah ke depan."