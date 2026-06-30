Borst khawatir dengan satu nama yang diusulkan sebagai pengganti Koeman

Hugo Borst melontarkan kritik terhadap Nigel de Jong di surat kabar Algemeen Dagblad. Penggemar tim nasional Belanda sejak tahun 1974 ini berharap agar direktur sepak bola elit KNVB tersebut, sama seperti Ronald Koeman, segera mengundurkan diri.

''Koeman mengatakan setelah pertandingan bahwa jika diberi kesempatan lagi, dia akan melakukan hal yang sama persis. Yah, sudahlah, dia kan akan pergi juga,'' kata Borst yang tidak mengharapkan hal lain selain pelatih kepala itu segera mengundurkan diri dari tim nasional Belanda.

“Yang lebih penting adalah Nigel de Jong, direktur sepak bola elit di KNVB, segera diberi ucapan terima kasih dengan sopan atas ketidakmampuannya yang telah terbukti. Sebelum dia nanti menunjuk pelatih yang salah lagi,” Borst memberikan penilaian keras terhadap mantan gelandang Oranje tersebut.

Borst langsung menjelaskan mengapa ia tidak memandang tinggi De Jong. “De Jong sebenarnya sudah bisa mendapatkan Peter Bosz sebagai pengganti Koeman, tapi ia tidak mengambil langkah itu pada Januari.” Tak lama setelah itu, Bosz memperpanjang kontraknya di PSV untuk beberapa musim ke depan.

“Sekarang Arne Slot sedang bebas, Erik ten Hag juga bisa diajak bicara di FC Twente, tapi saya khawatir dia justru akan mengusulkan Michael Reiziger,” kata Borst di akhir pembahasannya mengenai kondisi Timnas Belanda, yang khawatir bahwa pelatih Timnas Belanda Muda akan dipromosikan ke posisi tersebut.

Koeman belum memutuskan masa depannya bersama timnas Belanda. Pelatih kepala tersebut akan berdiskusi terlebih dahulu dengan agennya, Rob Jansen, sebelum mengambil keputusan akhir.

Pelatih yang kontraknya dengan KNVB akan segera berakhir ini sedang menjalani masa jabatannya yang kedua sebagai pelatih Oranje. Ia membawa tim ini ke babak semifinal di EURO 2024, namun pada Piala Dunia kali ini, perjalanan mereka berakhir di babak 16 besar.