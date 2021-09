Borneo FC Umumkan Sponsor Baru

Kerja sama antara Borneo FC dengan Daniel Zii, berjalan selama satu musim.



Kerja sama antara Borneo FC dengan Daniel Zii berjalan selama satu musim. Diharapkan dari kolaborasi tersebut membuat klub asal Samarinda tersebut makin mantap di kancah sepakbola Tanah Air.

"Semoga dengan bergabungnya di keluarga besar Borneo FC, dapat turut mendukung ambisi besar untuk membawa Pesut Etam menjadi klub yang lebih profesional dan meraih kejayaan baik di level nasional maupun level internasional ," kata presiden Borneo FC Nabil Husein.

Bergabungnya Mr. Cuanisasi di jajaran Borneo FC juga diharapkan dapat memberikan angin segar dan eskalasi nilai untuk Borneo FC. Ia menyampaikan komitmennya untuk mendukung semua agenda utama Borneo FC bersama duo stakeholder Nabil dan Charock.

Sementara itu stakeholder Borneo FC, Moh Chandra Kurniawan atau kerap disapa Charock, sangat menyambut baik dukungan dari Mr. Cuanisasi tersebut. “Saya, Bro Nabil, dan Bro Daniel Zii memiliki visi misi yang sama untuk membawa indonesian football to the next level, Mr. Cuanisasi juga akan terlibat langsung dan mendukung semua acara-acara Borneo FC, kami juga kedepannya akan,” ujar Charock.

Sedangkan Daniel Zee mengungkapkan bahwa Indonesia mempunyai banyak talen olahraga berbakat, khususnya di sepakbola. “Salah satunya adalah Borneo FC yang menjadi rumah bagi para pemain terbaik. Di Liga 1 ini, Borneo FC memiliki deretan pemain bintang sarat pengalaman, dan saya rasa memiliki prospek yang sangat baik dan cemerlang. Oleh karena itu saya memutuskan untuk bergabung dengan Borneo FC dan ambil bagian dalam akslerasi memajukan sepak bola Indonesia,” ujarnya.

Kinerja manajemen Pesut Etam juga dinilai Daniel sangat mencerminkan sebuah klub profesional sertan memiliki misi yang jelas. Hal itu lah yang menambah keyakinanya untuk bersedia meneken kerja sama ini.

Daniel Zee yang dikenal sebagai Mr. Cuanisasi, baru-baru ini sukses melakukan sebuah gerakan inovasi dalam masa pandemi bertajuk “Dari Vaksinasi ke Cuanisasi”, ia juga diketahui sebagai entrepreneur dan investor, serta pemilik perusahaan software dan juga Direktur Utama Zii Group.