Borneo FC Hanya Datangkan Lima Pemain Baru

Johar Lin Eng Jadi Tersangka Kasus Match-Fixing Anggota Komite Eksekuti (Exco) PSSI Johar Lin Eng dipastikan menjadi tersangka kasus match-fixing sepakbola tanah air. Kepastian tersebut disampaikan langsung Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, Kamis (27/12). Argo menjelaskan keputusan yang diambil tersebut setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang sudah dipanggil. Ia pun menyebut mulai besok (28/12), Johar ditahan. Sebelumnya, Johar digelandang Satgas Anti Mafia Bola ketika tiba di Bandara Halim Perdanakusuma dari Solo. Ia bawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan perihal kasus match-fixing yang dilakukannya. Bahkan, Argo menjelaskan Johar juga telah memalsukan identitas namanya di boarding pass pesawat Cilitink yang dinaikinya. Ketua Asprov Jawa Tengah tersebut menggunakan nama Jasmani. "Kami sudah memeriksa beberapa saksi ada sekitar 11 orang, kemudian pada tanggal 24 Desember 2018 dari keterangan saksi penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan naik sidik. Setelah itu tim bergerak ke daerah Semarang dan kami menangkap pelaku berinisial P dan inisial A di Pati," kata Argo. "Seiring penangkapan kedua tersangka itu, penyidikan berkembang. Kami kemudian menemukan J dan melakukan penangkapan hari ini besok baru dilakukan penahanan. Statusnya sudah tersangka," tambahnya. Lebih lanjut, Argo menyatakan Johar terancam hukuman lima tahun atas kasusnya tersebut. Ia dikenakan pasal Penipuan dan Atau Penggelapan dan atau Tindak Pidana Suap dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau UU RI No.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan atau pasal 3, 4, 5, UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. "Bisa dikenakan pasal penipuan, penggelapan, dan suap. Ancamannya bisa di atas lima tahun," ucap pria yang juga menjabat jadi ketua tim media Satgas Anti Mafia Bola tersebut. #Liga1 #PSSI

