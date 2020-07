Scudetto Sembilan Kali Beruntun, Leonardo Bonucci Sindir Para Rival Juventus

Da Capitano di una grande Squadra. In un anno surreale. Con una pandemia. Contro tutto e tutti. Per i nostri tifosi. Per chi voleva i playoff. Per chi credeva di poterlo vincere al nostro posto. Per chi ci ha criticato. Per chi non ci credeva più. IL MIO PIÙ BELLO. #LB19 #FinoAllaFine #stron9er

A post shared by Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) on Jul 26, 2020 at 3:24pm PDT