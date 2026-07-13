Surat kabar Argentina "Olé" menanggapi dengan sindiran pedas tuduhan berulang kali bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memihak tim nasional Argentina di Piala Dunia 2026, dengan merinci 18 kasus dugaan "bantuan" sejak dimulainya turnamen tersebut.

Surat kabar olahraga harian utama di Argentina ini menerbitkan laporan satir yang panjang sebagai tanggapan atas gelombang kritik yang meningkat setelah setiap pertandingan yang dilakoni juara dunia 2022 tersebut, terutama setelah timnas Mesir menuduh adanya “hal-hal aneh” dan “dukungan di semua tingkatan” pasca kekalahan mereka di babak 16 besar.

Kontroversi semakin memuncak pada Sabtu malam lalu, setelah pertandingan perempat final melawan Swiss, di mana pengusiran penyerang Breel Embolo memicu kemarahan luas. Rekan setimnya, Dan Ndowi, mengatakan: “Malam ini, ada dua jenis wasit: satu menguntungkan mereka, dan yang lain menguntungkan kami. Sulit untuk menerimanya.”

Dalam upaya menanggapi tuduhan tersebut, “Olé” dengan nada sarkastis merinci 18 “bantuan” yang diberikan FIFA kepada Argentina, di antaranya: "Mereka menjanjikan hadiah khusus kepada kiper Aljazair. Mereka ingin agar Messi akhirnya mencetak hat-trick di Piala Dunia, itulah sebabnya dia tidak bisa menendang bola ke sudut atas, dan itulah sebabnya dia tidak bereaksi terhadap tendangan yang akurat; semua itu sudah diatur."

Surat kabar tersebut juga menyindir insiden pengusiran Embolo, dengan mengatakan: “Tentu saja Gianni Infantino-lah yang meminta, dari ruang VIP melalui perangkat radio, kepada Teknologi Asisten Video (VAR) agar tidak langsung mengusir Embolo setelah tekel kerasnya terhadap Paredes.”

“Olé” tidak hanya membela timnasnya, tetapi juga mengkritik tim-tim besar yang tersingkir lebih awal dari turnamen ini, dengan menyatakan bahwa “FIFA telah meyakinkan para pemimpin Brasil untuk meninggalkan gaya sepak bola tradisional mereka dengan memilih Carlo Ancelotti, dan hasilnya: kekalahan telak dari Haaland sebelum segera kembali ke pantai Rio.”

Ia menambahkan dengan nada sarkastis: “Belanda adalah favorit utama menurut algoritma, jadi mereka mengadakan pertemuan rahasia untuk merencanakan eliminasi mereka, mengirim mereka ke adu penalti melawan Maroko dan kiper spesialis seperti Bono—langkah yang cerdik.”

Mengenai pertandingan Mesir, surat kabar tersebut berkomentar: “Ketika aturan Video Assistant Referee (VAR) diubah beberapa tahun lalu untuk memungkinkan peninjauan ulang seluruh aksi permainan guna memeriksa adanya pelanggaran sebelum gol tercipta, mereka sudah memperhitungkan pelanggaran Mesir terhadap Lisandro Martínez; semuanya sudah sepenuhnya dapat diprediksi.”

“Olé” mengakhiri laporannya yang bernada sarkastis dengan mengatakan: “Oleh karena itu, tak diragukan lagi bahwa FIFA lebih memihak Argentina,” sebagai pesan yang jelas bagi siapa pun yang menuduh juara dunia itu mendapat keuntungan dari perlakuan istimewa wasit atau panitia penyelenggara.

Tampaknya kontroversi seputar penampilan Argentina dan keputusan wasit tidak akan berhenti hingga akhir turnamen, terutama dengan semakin dekatnya “Tango” ke pertandingan final, yang membuat setiap keputusan wasit menjadi sorotan dan kritik dari para pesaing serta media internasional.