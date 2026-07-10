Bono: Apa yang dilakukan Messi saat melawan Mesir sangat mengesankan saya

Yassin Bounou, kiper tim nasional Maroko, memuji penampilan luar biasa yang ditunjukkan oleh Lionel Messi, kapten Argentina, pada malam kemenangan atas Mesir dengan skor 3-2, dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Argentina sempat tertinggal dua gol, sebelum Messi berhasil membalikkan keadaan dengan menciptakan gol pertama dan mencetak gol kedua, sebelum Enzo Fernández mencetak gol ketiga di menit-menit akhir.

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Bono mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan Maroko melawan Prancis, di mana tim negaranya kalah dengan skor 2-0: “Saya terkesan dengan semangat juang yang ditunjukkan timnas Argentina saat melawan Mesir, terutama apa yang dilakukan Lionel Messi; dia adalah pemain yang luar biasa.”

Dia menambahkan: “Kita telah melihat apa yang dilakukan Messi setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti; dia bangkit kembali dan mampu memikul beban tim di usianya ini. Dia jelas pemain yang luar biasa.”

Dia melanjutkan: “Saat ini kita melihat sisi lain dari Messi, yang bermain dengan bebas tanpa beban atau target tertentu. Dia telah meraih banyak prestasi, dan kini bermain demi kesenangan. Kita, baik sebagai pemain maupun penggemar, harus menikmati permainannya; saya sangat senang bisa menyaksikannya.”

Dia menutup dengan mengatakan: “Saya mengucapkan selamat kepada tim nasional Argentina atas apa yang telah mereka capai, dan saya berharap mereka sukses di pertandingan-pertandingan mendatang.”

Perlu dicatat bahwa Bono berhasil menahan tendangan penalti dari Kylian Mbappé pada malam perpisahan Piala Dunia di babak perempat final saat Argentina dikalahkan oleh Prancis.