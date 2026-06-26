'Bom meledak di kubu juara dunia dua kali: para pemain kunci menuntut perubahan'

Perjalanan Uruguay di Piala Dunia sejauh ini mengecewakan. Mereka gagal meraih kemenangan saat melawan Cape Verde (2-2) dan Arab Saudi (1-1), sehingga tim ini kini hanya mengoleksi dua poin. Malam ini pukul 02.00 waktu Belanda, Uruguay akan menghadapi pemimpin grup Spanyol, sebuah pertandingan yang oleh Bielsa sendiri digambarkan sebagai ‘final’. Mereka harus menang untuk lolos ke babak berikutnya.

Menurut berbagai media, pelatih kepala tersebut mendapat kritik dari Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Sergio Rochet, dan kapten Federico Valverde. Keempat pemain tersebut dilaporkan tidak setuju dengan sesi latihan yang berat dan pilihan taktis yang diambil Bielsa. Kabarnya, para pemain menginginkan gaya permainan yang berbeda.

Sebelumnya, mantan penyerang andalan Luis Suárez juga telah melontarkan kritik terhadap Bielsa. Pada 2024, Suárez menyalahkan pelatih nasional tersebut atas terjadinya perpecahan di dalam skuad, antara lain karena cara latihannya. “Bagi para pemain, ini sudah cukup, mereka hampir meledak,” kata pemain Inter Miami itu saat itu.

Bielsa sudah bertahun-tahun dikenal karena metode latihannya yang sangat intensif. Pelatih tersebut dipecat pada Februari 2022 dari Leeds United, yang saat itu dilanda gelombang cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jesse Marsch, pengganti Bielsa di Leeds, mengatakan bahwa ada hubungan antara metode latihan Bielsa dan banyaknya cedera tersebut. “Para pemain jelas mengalami kelebihan latihan,” kata Marsch.

Bielsa sendiri pun menyadari bahwa ia menuntut banyak dari para pemainnya, namun sang pelatih tetap berpegang teguh pada filosofinya yang menekankan tekanan intensif, beban latihan tinggi, dan sepak bola menyerang. Hal itu kini kembali memicu ketidakpuasan di dalam skuad.

Akibat hasil yang mengecewakan, gaya kerja Bielsa yang sangat menuntut, serta hubungan yang kurang harmonis dengan beberapa pemain kunci, Uruguay kini berada di bawah tekanan besar. Jumat malam nanti, mereka akan menghadapi laga krusial Piala Dunia melawan Spanyol, di mana tim ini harus menang agar tetap berpeluang lolos ke babak selanjutnya setelah akhir pekan ini.