Sebuah klub Maroko mengintensifkan pergerakannya untuk meyakinkan pemain internasional Maroko, Sofiane Boufal, agar bergabung ke skuadnya pada bursa transfer musim panas ini.

Situs "Afrik Foot" mengungkap bahwa para pejabat Renaissance Berkane berupaya memanfaatkan sejumlah kartu untuk meyakinkan Boufal, mantan pemain Le Havre, agar kembali ke Liga Maroko, di antaranya proyek olahraga klub serta ambisinya di level lokal dan kontinental, di samping stabilitas yang dirasakan tim dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam konteks ini, perpanjangan kontrak kiper internasional Maroko, Munir Mohamedi, menjadi kartu tambahan dalam pergerakan Renaissance Berkane untuk meyakinkan Boufal, setelah manajemen klub berhasil mencapai kesepakatan resmi dengan kipernya untuk melanjutkan perjalanan bersama tim berkostum oranye.

Menurut situs Maroko "Le 360", para pejabat klub berkostum oranye itu menilai bahwa kehadiran nama-nama internasional dan berpengalaman, di samping keikutsertaan yang dinantikan di ajang-ajang kontinental, bisa mendorong Boufal untuk menjalani pengalaman baru di kompetisi Maroko.

Sofiane Boufal berusia 32 tahun dan memiliki perjalanan profesional yang gemilang di Eropa dan Timur Tengah.

Pemain ini menempuh pembinaan di Angers Prancis, di mana ia menonjol secara mencolok sebelum pindah ke Southampton pada tahun 2016, dalam pengalaman pertamanya di Liga Primer Inggris.

Setelah pengalamannya di Inggris, Boufal kembali ke Prancis lewat pintu Lille, sebelum kembali lagi ke Southampton, kemudian menjalani pengalaman di Spanyol bersama Celta Vigo.

Pemain ini juga mengenakan kostum Al Rayyan Qatar, dan menjalani pengalaman berikutnya bersama Union Saint-Gilloise Belgia, sehingga mengumpulkan pengalaman besar di sejumlah liga Eropa dan Teluk.

Di level internasional, Boufal termasuk salah satu nama paling menonjol yang mengenakan kostum timnas Maroko dalam beberapa tahun terakhir, dan tampil bersama Maroko pada Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana ia berkontribusi dalam perjalanan bersejarah timnas menuju babak semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Afrika.

Renaissance Berkane berharap dapat memanfaatkan pengalaman internasionalnya dan kualitas teknisnya untuk menambah nilai besar pada komposisi timnya pada musim mendatang.

Upaya klub berkostum oranye ini tidak terbatas pada aspek finansial, karena para pejabatnya ingin menyajikan proyek olahraga yang terpadu kepada pemain, dengan menegaskan pentingnya stabilitas yang dirasakan tim serta ambisi yang diusungnya di level lokal dan kontinental.

Negosiasi tetap terbuka, sembari menunggu untuk mengetahui sikap pemain internasional Maroko itu dan sejauh mana ia yakin untuk kembali ke kompetisi profesional lewat pintu tim berkostum oranye.