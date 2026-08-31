Sebab menurut penelusuran majalah spesialis tersebut, yang merujuk pada banyak pembicaraan latar belakang dengan anggota dari jajaran pimpinan tertinggi, baik Krösche sendiri maupun klub tidak mengarah pada perpisahan pada musim panas ini.

Dengan demikian, Krösche mendapat "dukungan penuh" dari dewan pengawas SGE. Beberapa hari sebelumnya, Bild masih menggambarkan situasinya dengan sangat berbeda. Di sana disebutkan bahwa dalam rapat dewan pengawas pada 2 September akan dibahas bagaimana mengawali pengakhiran lebih cepat kerja sama dengan Krösche. Mathias Beck, ketua dewan pengawas dan presiden Eintracht, kini dengan tegas membantah hal itu.

"Rapat dewan pengawas pada Rabu adalah rapat rutin yang sudah direncanakan sejak lama. Tentu saja, semua topik musim panas akan dibahas, termasuk yang berkaitan dengan olahraga. Saya tidak akan mengomentari laporan mengenai Markus Krösche secara terbuka. Faktanya, dia memiliki kontrak yang masih berjalan (hingga 2028, catatan redaksi), dua bulan lalu dengan jelas menyatakan komitmennya kepada Eintracht Frankfurt, dan bersama timnya sedang memasuki garis akhir bursa transfer. Jadi tidak ada alasan untuk berspekulasi mengenai masa depan Markus Krösche," Beck dikutip oleh kicker.

Markus Krösche di Eintracht Frankfurt di ambang keluar? "Bom bau untuk memicu perpecahan"

Secara umum, kicker disebut mendapat kesan yang meyakinkan dari pembicaraan latar belakang bahwa di dalam klub terdapat "kejutan yang terasa di mana-mana" terkait rumor perpisahan tersebut. Kesan itu tidak terlihat dibuat-buat. Sebaliknya, dalam kasus sensitif ini bisa jadi ada "bom bau", "untuk memicu perpecahan" - didorong oleh "kesia-siaan" sejumlah orang. Namun, tetap "menjadi teka-teki" bagaimana tepatnya Bild am Sonntag mendapatkan informasi yang mungkin ada. Meski begitu, patut diragukan bahwa saat ini semua pihak di Eintracht benar-benar berada di pihak yang sama.

Lothar Matthäus juga menyuarakan hal serupa pada Minggu malam di Sky90: "Ada sesuatu yang dimainkan diam-diam di belakang melawan Markus Krösche, karena mungkin beberapa orang iri kepadanya," duga pemegang rekor penampilan tim nasional itu.

Setidaknya, keretakan hubungan seperti yang disiratkan dalam artikel Bild tersebut, menurut kicker tidak terjadi antara direktur olahraga Krösche, yang paling bertanggung jawab atas fase transfer SGE yang turbulen dan lambat, dan pelatih Adi Hütter. Memang, pelatih asal Austria itu jelas tidak senang karena keputusan-keputusan personel yang elementer baru diambil di sekitar awal musim, tetapi tidak bisa dikatakan ada pertengkaran besar. Bagaimanapun, Hütter mendapatkan dua pemain yang diinginkannya, yakni Noah Atubolu dan bek tengah Lilian Brassier.

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Eintracht Frankfurt: Tiga penjualan pemain dengan nilai lebih dari 60 juta euro?

Bahkan setelah matchday pertama, ketika Eintracht menyia-nyiakan keunggulan 3-1 di markas Union Berlin pada saat-saat akhir dan hanya membawa pulang satu poin dari ibu kota, masih banyak yang bisa dan akan terjadi di Frankfurt hingga Deadline Day. Untuk Arnau Kalimuendo, yang sudah tampil meyakinkan di putaran kedua lalu dengan status pinjaman dari Nottingham bersama SGE (6 gol dalam 19 pertandingan), mereka masih berharap ada kesepakatan peminjaman lagi, lapor kicker.

Pada saat yang sama, kepindahan Hugo Larsson ke Premier League masih bisa mendatangkan hingga 25 juta euro ke kas SGE. Gelandang itu belakangan berada di London dengan izin dari Eintracht untuk bernegosiasi dengan dua klub - salah satunya adalah Crystal Palace. Jean-Matteo Bahoya juga seharusnya masih bisa memberi SGE hampir 20 juta euro lewat kepindahannya ke Hull City, tetapi menurut Sport1 sang pemain sendiri menolak kesepakatan itu.

Penjualan yang sebenarnya tidak direncanakan pun masih bisa terjadi pada jam-jam terakhir fase transfer. Menurut laporan media yang senada, Al-Ittihad sedang mendekati Ritsu Doan - dan kepindahan ke gurun pasir dengan nilai sekitar 18 juta euro kini bahkan dianggap mungkin terjadi.

Dan di tengah situasi transfer yang memang sudah rumit dan tidak jelas itu, kini muncul pula laporan mengenai kemungkinan kepergian Krösche. Padahal itu terjadi hanya beberapa pekan setelah AC Milan gagal mendapatkan jasa pria 45 tahun tersebut. Pada Juni, Krösche memberikan penolakan final kepada Rossoneri dan menurut kicker juga menolak tawaran yang secara pribadi sangat menguntungkan. Disebutkan bahwa Milan menawarinya 40 juta euro untuk empat tahun.

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Krösche untuk pertama kalinya dikritik di Eintracht Frankfurt karena Riera

Posisi Krösche yang sangat kuat di Eintracht berkat banyak penjualan top untuk pertama kalinya mulai retak dengan cukup jelas pada musim lalu. Penyebabnya pada akhirnya adalah penunjukan Albert Riera, yang sangat didorong Krösche sebagai pihak yang paling bertanggung jawab setelah pencopotan pelatih Dino Toppmöller. Pada akhirnya, Riera gagal total di kota metropolitan Hessen itu, membuat fans dan pemain berbalik melawannya, dan harus pergi lagi setelah hanya 14 pertandingan serta finis mengecewakan di posisi kedelapan.

Untuk pertama kalinya sejak kedatangan Krösche pada 2021, Eintracht tidak bermain di kompetisi Eropa mana pun pada musim ini. Mengenai rumor kepergian yang kini muncul, setidaknya pada Sabtu dia sendiri tidak mau memberikan komentar. "Kami berbicara tentang sepak bola," katanya sesaat setelah peluit akhir di Berlin. Bahkan ketika ditanya lagi, Krösche meminta agar hal itu "cukup sampai di situ".



