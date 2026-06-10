Bom baru di bursa transfer... PSG ikut bersaing dalam perburuan Oulissi

Laporan media Prancis mengungkapkan bahwa Paris Saint-Germain berencana untuk bergerak selama bursa transfer musim panas guna merekrut bintang Prancis Michael Oliisi, pemain Bayern Munich, dalam kesepakatan yang mungkin menjadi salah satu langkah paling menonjol dari juara Eropa tersebut selama bursa transfer saat ini.

Menurut laporan jaringan "L'Équipe", Oulessi, yang berusia 24 tahun, menjadi pusat perhatian yang semakin meningkat dari klub-klub besar Eropa, meskipun Presiden Bayern Munich Herbert Hainer sebelumnya menegaskan bahwa pemain tersebut tidak dijual.

Nama pemain internasional Prancis tersebut baru-baru ini dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid sebagai bagian dari kesepakatan besar yang dijanjikan oleh Presiden Florentino Pérez, namun klub Spanyol tersebut akhirnya mengajukan tawaran yang dinantikan untuk Julián Álvarez.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain telah masuk dengan kuat ke dalam negosiasi, di tengah optimisme di kalangan manajemen Paris mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan untuk menyelesaikan transfer tersebut.

Minat terhadap Oulisi muncul setelah musim luar biasa yang ia jalani bersama Bayern Munich, di mana ia berkontribusi langsung pada 53 gol di berbagai kompetisi, dengan mencetak 22 gol dan memberikan 31 assist, membantu tim Bavaria meraih treble domestik.

Oulisi saat ini sedang bersiap untuk tampil pertama kalinya di Piala Dunia bersama timnas Prancis pada Piala Dunia 2026, sementara kontraknya dengan Bayern Munich berlaku hingga musim panas 2029. Hal ini berarti klub mana pun yang ingin merekrutnya harus mengajukan tawaran finansial yang sangat besar untuk meyakinkan raksasa Jerman tersebut melepas salah satu bintang utamanya.