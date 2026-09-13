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Skorupski BolognaGetty Images

Diterjemahkan oleh

Bologna, mengapa Skorupski tidak bermain

Bologna

Kejutan di bawah mistar Bologna dalam laga malam ini melawan Napoli. Lukasz Skorupski datang terlambat ke rapat teknis tim pada pagi hari ini, sebuah pelanggaran terhadap aturan internal yang membuat pelatih Rossoblu Domenico Tedesco  menghukum kiper Polandia itu dengan mencoretnya dari sebelas pemain inti.


KEPUTUSAN DISIPLINER - Sang penjaga gawang memulai dari bangku cadangan melawan Napoli, memberi tempat kepada Pessina, yang dengan demikian mendapat kesempatan untuk mengawal gawang Bologna: sebuah keputusan disipliner atas keterlambatan pemain Polandia itu ke rapat teknis, mengikuti garis kebijakan yang sudah pernah diterapkan klub sebelumnya: situasi serupa juga pernah melibatkan Riccardo Orsolini.


KONFIRMASI DARI DI VAIO - Sebelum laga, konfirmasi juga datang dari Di Vaio, direktur olahraga Bologna: "Sayangnya dia datang terlambat ke rapat teknis dan konsekuensinya adalah tidak masuk starting XI. Dia adalah salah satu kapten kami, dia menerima keputusan ini".


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