Bola pertandingan resmi PUMA Premier League 2026-27 yang baru telah diluncurkan

Saat kita semua kini menantikan musim Liga Premier 2026-27, PUMA telah meluncurkan bola pertandingan resmi untuk menandai dimulainya musim tersebut pada 22 Agustus 2026.

Dijuluki STELLAR NITRO ULTIMATE, merek ini menyatakan bahwa ini adalah bola paling canggih secara teknis yang pernah dirancang PUMA untuk liga sepak bola paling ditonton di dunia.

Inti bola NITROFOAM, busa inovatif PUMA yang diinfus nitrogen, menghasilkan lebih banyak energi saat terjadi benturan. Artinya, sentuhan, operan, dan tendangan akan melesat dari kaki dengan kecepatan dan responsivitas yang lebih baik daripada sebelumnya.

Bola ini sudah menjadi bola resmi La Liga dan Serie A, dan kini juga telah menjadi bagian dari Premier League - menjadikannya bola yang dipercaya di tengah tiga kompetisi sepak bola terbesar di dunia.

Teknologi di balik responsivitas ini terintegrasi dalam setiap elemen desain. Konstruksi panel 4+4 menyeimbangkan aliran udara dan mengurangi hambatan, sehingga menghasilkan lintasan yang lebih akurat dan konsisten setiap kali pemain menendangnya. Permukaan luar yang kasar dan bertekstur membantu bola menembus udara serta mempertahankan kecepatan dan stabilitas sepanjang lintasan penuh.

Dari segi desain, bola baru ini menampilkan panel grafis berani dalam warna pink, teal, biru, dan ungu tua yang melintasi dasar putih bersih. Desain ini langsung dikenali di lapangan dan dirancang untuk menonjol selama pertandingan-pertandingan terbesar Premier League.

Bola ini akan tampil pertama kali di lapangan selama pertandingan pramusim Liga Premier menjelang musim 2026-27, dengan debut kompetitif resminya pada pertandingan pembuka Liga Premier.

Bola pertandingan STELLAR NITRO yang baru kini sudah tersedia untuk dibeli secara online di PUMA.



