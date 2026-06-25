Bogarde mengkritik bek tim nasional Belanda dan mengusulkan nama baru

Winston Bogarde merasa tidak puas dengan penampilan Micky van de Ven di Piala Dunia. Mantan pemain timnas Belanda ini, dalam wawancara dengan Voetbal International, mengusulkan agar posisi bek kiri diisi oleh pemain lain.

''Micky van de Ven sudah bermain di posisi itu dalam dua pertandingan dan tidak meninggalkan kesan yang kuat. Menurut saya, Van de Ven sejauh ini adalah bek terburuk di tim inti saat ini,'' kata Bogarde dengan nada kritis mengenai bek sayap Oranje tersebut, menjelang pertandingan terakhir fase grup melawan Tunisia pada hari Jumat.

Bogarde memberikan penilaian keras terhadap bek kiri yang diincar oleh FC Barcelona tersebut. “Posisi permainannya sangat buruk dan dia terlalu mengandalkan kecepatannya. Padahal lawan juga memiliki pemain-pemain cepat di lapangan. Lihat saja gol Swedia ke gawang Belanda. Di situ, dia dengan mudah dilewati oleh Anthony Elanga sejauh lebih dari empat puluh meter. Padahal Van de Ven sudah lebih dulu berada di posisinya.”

“Bukankah dia sangat cepat?” tanya mantan bek timnas Belanda itu dengan suara keras. “Saya rasa kita harus bersyukur Elanga tidak menjadi starter dalam pertandingan itu. Kalau tidak, Swedia mungkin akan menciptakan ancaman yang jauh lebih besar dari sayap kanan mereka.”

Bogarde lebih percaya pada pesaingnya, Jorrel Hato, yang sejauh ini belum bermain satu menit pun di Piala Dunia ini. “Dia jelas jauh lebih baik dan lebih nyaman menguasai bola daripada Van de Ven. Dari segi pertahanan pun, menurut saya dia lebih baik. Jorrel telah berkembang sangat pesat di Chelsea setelah awal yang sulit. Di pertengahan musim, dia merebut posisi starter dan tidak pernah melepaskannya lagi. Hato benar-benar telah membuktikan dirinya di Chelsea, termasuk dalam pertandingan-pertandingan besar.

''Saya pikir dia layak mendapat kesempatan di timnas Belanda. Dia sudah siap untuk itu,'' demikian Bogarde menyampaikan kepada pelatih kepala Ronald Koeman. Bek kiri tersebut masih mendapat waktu bermain selama persiapan Piala Dunia, tetapi kini hanya duduk di bangku cadangan.

Bogarde masih mengenal Hato dari masa mereka bersama di Ajax. Ia sempat memberikan latihan individu kepada bek sayap tersebut di Amsterdam selama beberapa waktu.