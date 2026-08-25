Pernyataan keras direktur NEC Wilco van Schaik soal kondisi di Bodø/Glimt juga tidak luput dari perhatian di Norwegia. Juru bicara klub Norwegia itu telah menanggapi kritik tersebut dan menyatakan bahwa NEC sebelumnya tidak menyampaikan keluhan apa pun.

Van Schaik melontarkan kritik yang mencolok terhadap fasilitas di Bodø. Terutama bak es yang disediakan, menurut direktur umum NEC itu, sama sekali tidak sebanding dengan apa yang ia harapkan dari lingkungan Liga Champions.

"Saya baru saja berada di ruang ganti, tempat ini benar-benar semrawut," kata Van Schaik. "Kami meminta bak mandi dan es. Menurut saya mereka cuma mengambil bak mandi dari semacam toko bangunan lalu mengisinya dengan es. Itu benar-benar tidak masuk akal."

Pernyataan itu ramai disorot dan juga sampai ke Bodø/Glimt. Kepada media Norwegia Nettavisen, juru bicara klub mengatakan bahwa mereka tidak merasa gambaran yang disampaikan Van Schaik sesuai dengan kenyataan.

"Dalam beberapa pekan terakhir kami banyak berkoordinasi dengan NEC dan kami tidak menerima masukan bahwa ada hal-hal yang tidak beres," ujar juru bicara tersebut. Menurut pria Norwegia itu, tidak ada yang luar biasa pula dari bak mandi yang disiapkan untuk NEC.

"Bak mandi yang sama juga ada saat Manchester City dan Inter bermain di sini, dan tidak ada yang mengatakan apa pun soal itu," lanjutnya. "Ini pertama kalinya kami mendengar ada yang salah dengannya. Kami merasa sudah memberikan apa yang diminta."

Juru bicara itu kemudian menempatkan kritik Van Schaik dalam perspektif yang lebih luas. "Ada tim-tim yang menawarkan tempat sampah yang diisi es, jadi ada banyak alternatif yang jauh lebih buruk," tutup juru bicara Bodø/Glimt.

Komentar itu juga sudah membuat Van Schaik menuai cukup banyak kritik pada Senin dari penggemar sepak bola Belanda maupun Norwegia di X. "Sangat tidak sopan," tulis seseorang, sementara pengguna lain menyatakan: "Lalu tetap tampil memalukan tanpa peluang. Ocehan seperti ini setelah pekan lalu... Dia benar-benar orang Belanda sejati, banyak omong. Ayo Bodø!"

Jurnalis Norwegia Sigve Kvamme menyindir di X: "Baru ketika klub raksasa NEC Nijmegen – klub yang namanya bahkan harus kamu cari dulu – datang ke Aspmyra, kritik keras soal kurangnya fasilitas bermunculan."

NEC pada Selasa malam sementara itu terutama harus menemukan jawaban di atas lapangan. Klub asal Nijmegen itu harus menghapus kekalahan 1-3 sebelumnya demi menjaga peluang lolos ke fase liga Liga Champions. Jika tersingkir, fase liga Liga Europa menjadi jaring pengaman bagi NEC.

Kick-off digelar pada Selasa malam pukul 21.00 WIB di Aspmyra Stadion yang kini sudah ramai dibicarakan.







