Boating tampil gemilang: Portugal bermain lebih baik tanpa Ronaldo

Kritik terhadap pemain Portugal Cristiano Ronaldo terus berlanjut setelah penampilannya yang kurang memuaskan dalam laga imbang timnas negaranya melawan Republik Demokratik Kongo (1-1), pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Mantan pemain internasional Ghana, Kevin-Prince Boateng, turut bergabung dalam daftar para pengkritik kapten Portugal tersebut, dengan menyatakan bahwa kehadirannya di susunan pemain inti tidak lagi menguntungkan tim nasional seperti sebelumnya.

“Bolehkah saya jujur?” kata Boateng dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo”. “Jika Ronaldo benar-benar pemain yang mengutamakan tim, ia harus memberi ruang bagi para pemain muda dan memberi mereka kesempatan untuk bersinar.”

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Dia menambahkan, “Saya rasa timnas Portugal justru bermain lebih baik saat Ronaldo tidak berada di lapangan. Kehadirannya menimbulkan tekanan besar pada para pemain, karena semua orang berusaha mengoper bola kepadanya dalam setiap serangan.”

Mantan pemain Milan dan Barcelona itu berpendapat bahwa pelatih Roberto Martínez harus meninjau kembali peran Ronaldo dalam tim jika ingin bersaing memperebutkan gelar, sambil menjelaskan: “Jika Portugal ingin melaju jauh di turnamen ini, saya rasa Ronaldo harus melepaskan peran utamanya. Biarkan pemain lain yang bermain, dan dia bisa masuk pada 15 atau 20 menit terakhir untuk membantu menentukan hasil pertandingan.”

Pernyataan ini muncul setelah penampilan Portugal yang mengecewakan dalam pertandingan pembuka mereka, di mana Ronaldo masih belum mencetak gol dalam 10 pertandingan di turnamen besar, yang memicu gelombang kritik luas baik di dalam maupun di luar Portugal mengenai perannya saat ini bersama tim nasional.