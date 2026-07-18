Boadu mengajukan permohonan kontrak ke PSV; Ruben van Bommel kembali bermain

PSV berhasil membalas kekalahan mereka dari Union Sint-Gillis. Dalam pertandingan persahabatan yang berlangsung hampir sepanjang sore, tim asal Eindhoven itu unggul telak 7-3 atas tim tamu dari Belgia, yang pada September lalu sempat mengalahkan mereka dengan skor 1-3 di Liga Champions.

PSV memulai pertandingan di Eindhoven dengan susunan pemain yang kuat. Selain para pemain yang sedang bertugas di Piala Dunia, banyak pemain inti yang turun sejak awal, termasuk Joey Veerman, Sven Mijnans, dan Yarek Gasiorowski.

Tak heran jika juara Belanda itulah yang unggul setelah setengah jam pertandingan. Ryan Flamingo menyundul bola dari tendangan sudut ke gawang lawan. Tiga menit kemudian, Dennis Man menggandakan keunggulan. Pemain asal Rumania itu melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang tepat mengarah ke sudut bawah gawang.

Mohamed Fuseini kemudian membalas untuk Sint-Gillis. Dalam situasi satu lawan satu dengan Nick Olij, ia melambungkan bola melewati mantan pemain Sparta tersebut. Namun, PSV kembali memperlebar selisih menjadi dua gol melalui Mijnans, yang memanfaatkan umpan balik yang terlalu pendek.

Setelah jeda pertama, Sint-Gillis tampil lebih baik. Raul Florucz mendapat kesempatan mengeksekusi tendangan penalti dari jarak sebelas meter setelah pelanggaran yang dilakukan Killian Sildillia, namun upayanya digagalkan oleh Olij, yang juga melakukan penyelamatan gemilang pada bola pantul. Namun, sang kiper dengan cepat berubah dari pahlawan menjadi kambing hitam. Beberapa menit kemudian, ia justru mengoper bola tepat ke kaki Fuseini, yang mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-2. Guilherme Smith kemudian semakin memperparah penderitaan PSV dengan mencetak gol penyama kedudukan menjadi 3-3.





Setelah 75 menit pertandingan, dua tim yang sama sekali berbeda masuk ke lapangan. Dalam kesempatan itu, Ruben van Bommel akhirnya kembali bermain untuk PSV. Penyerang sayap kiri tersebut mengalami robekan ligamen silang pada akhir September dalam laga melawan Ajax dan kini mencatatkan menit-menit pertamanya.

Di babak kedua pertandingan ini, PSV dengan cepat menjauh dari tim tamu. Sembilan menit setelah babak kedua dimulai, Joël van den Berg menyundul umpan silang dari Gino Verhulst ke gawang: 4-3.

PSV kemudian memperlebar keunggulan menjadi 6-3 melalui Amir Bouhamdi dan Sami Bouhoudane. Pemain yang terakhir ini menerima umpan dari Myron Boadu, yang kembali diperbolehkan bermain untuk PSV, meskipun ia tidak memiliki kontrak.

Boadu yang sama kembali memberikan assist beberapa menit kemudian. Ia mengoper bola ke sisi Austyn Jones, yang berhasil menyarangkan bola dari jarak dekat: 7-3.