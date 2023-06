Blue Moon Manchester City: Lirik, Video, Sejarah & Makna Lagu Kebanggaan The Cityzens

Suporter Manchester City dikenal menyanyikan lagu Blue Moon untuk mendukung tim mereka setiap kali para pemain turun ke lapangan.

Lagu terkenal 'Blue Moon' berakar pada kolaborasi terhormat antara komposer Richard Rodgers dan penulis lirik Lorenz Hart, yang merupakan tokoh terkenal dalam penulisan lagu Amerika.

Dengan lebih dari 60 versi berbeda, beragam artis telah merekam versi unik khas mereka sendiri dari lagu 'Blue Moon'.

Musisi-musisi ternama seperti Django Reinhardt, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Julie London, Sam Cooke, Frank Sinatra, Dean Martin, The Supremes, Bob Dylan, Rod Stewart, dan banyak lainnya pernah mengulik lagu tersebut.

Tapi seperti apa liriknya dan bagaimana sejarah lagu tersebut bermula? GOAL mengulasnya.

Lirik lagu Blue Moon yang dinyanyikan para penggemar Manchester City adalah di bawah ini.

Blue moon,

You saw me standing alone

Without a dream in my heart

Without a love of my own.

Blue moon

You knew just what I was there for

You heard me saying a prayer for

Someone I really could care for.

And then there suddenly appeared before me

The only one my arms will hold

I heard somebody whisper please adore me

And when I looked, the moon had turned to gold.

Blue moon

Now I’m no longer alone

Without a dream in my heart

Without a love of my own.