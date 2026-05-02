"Bisa dibilang, Marco van Basten telah membuat hidupku jauh lebih sulit"

Wawancara panjang dengan Peter Pannekoek menghiasi halaman Algemeen Dagblad pada Sabtu pagi. Komedian berusia 39 tahun ini bercerita kepada jurnalis Sjoerd Mossou tentang kecintaannya dan gairahnya terhadap sepak bola.

Selama wawancara, nama belakang komedian asal Hilversum ini juga menjadi topik pembicaraan. “Tahukah kamu bahwa ‘pannenkoek’ sudah lama sekali tidak lagi digunakan sebagai kata makian?”

“Sampai Marco van Basten, sebagai pelatih Ajax, tiba-tiba dicaci maki oleh seorang pendukung di tribun, ingat itu? Begitu saja: memaki dengan kata ‘pannenkoek’ tiba-tiba kembali populer.”

“Bisa dibilang Van Basten telah membuat hidupku jauh lebih sulit,” canda Pannekoek.

Piala Dunia 2026

Pannekoek menghadiri banyak pertandingan selama Euro sebelumnya, tetapi tidak akan mengikuti tim Oranje ke Amerika Serikat musim panas mendatang. Namun, dia sama sekali tidak setuju dengan seruan boikot.

“Seruan untuk boikot itu menurutku sangat pengecut. Seorang pesepakbola berlatih tanpa henti sejak usia empat tahun demi lolos ke Piala Dunia. Dan pemain itu harus, setelah akhirnya mewujudkan mimpi masa kecilnya, memboikot Piala Dunia? Jika kamu benar-benar merasa apa yang terjadi di Amerika itu sangat buruk, maka hanya ada satu cara: jangan menonton sendiri,” kata Pannekoek.

Sementara itu, komedian ini sendiri akan tetap menonton di depan televisi musim panas mendatang. “Tentu saja, itulah mengapa saya bukan salah satu yang menyerukan boikot. Menurut saya, pengorbanan untuk tidak menonton terlalu besar. Saya jujur soal itu.”