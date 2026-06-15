Bintang utama Curaçao dihujat oleh Kenneth Perez: 'Dia cukup buruk'

Kenneth Perez bukanlah penggemar gelandang Curaçao, Tahith Chong. Hal itu diungkapkan oleh analis ESPN tersebut dalam episode terbaru WK Praat.

Di Curaçao, Chong yang berusia 26 tahun adalah pemain paling disukai di skuad The Blue Wave.

Pemain kidal dari Sheffield United ini adalah satu-satunya pemain dalam skuad Piala Dunia Curaçao yang benar-benar lahir di ibu kota Willemstad.

25 pemain lainnya dalam skuad Curaçao lahir di Belanda. Juga karena masa lalunya di Manchester United, Chong dianggap sebagai bintang utama.

Perez tidak melihat banyak hal itu saat melawan Jerman (kekalahan 7-1). “15 menit pertama cukup seru, tapi selebihnya seperti pertandingan antara amatir melawan profesional. Beberapa pemain Curaçao cukup buruk.”

“Menurut saya, Dick Advocaat telah menyusun lini tengah yang sangat aneh. Juninho Bacuna itu cukup buruk. Dan Chong juga cukup buruk. Jadi, Anda punya dua pemain di lini tengah yang menganggap diri mereka cukup bagus, tapi Anda harus punya pemain yang bisa memecah pertahanan di sana.”

“Para pemain ini hanya ingin bermain-main dengan bola, padahal mereka sama sekali tidak memiliki kecepatan dalam permainan mereka,” tutup Perez, yang mulai bosan dengan semua nuansa seputar Curaçao. “Ini adalah Piala Dunia!”