Bintang top Prancis terlibat dalam perselisihan sengit soal tunjangan anak terkait putri rahasianya

Menurut BILD, Michael Olise tidak membayar tunjangan anak untuk ‘putrinya yang dirahasiakan’. Surat kabar Jerman tersebut melaporkan bahwa ia memiliki seorang anak dari seorang wanita Jerman, namun kabarnya ia hampir tidak pernah menjalin kontak dengannya. Kini, komunikasi antara kedua belah pihak hanya berlangsung melalui pengacara.

Penyerang Bayern München ini terlibat dalam perselisihan mengenai tunjangan anak untuk putrinya, yang ia miliki bersama Fatima Zaunbrecher. Zaunbrecher pernah menjadi pasangannya selama hampir dua tahun. Tak lama setelah hubungan mereka berakhir, Zaunbrecher mengetahui bahwa ia sedang hamil.

Menurut BILD, Olise telah melakukan tes DNA dan kini telah mengakui anak tersebut. Namun, hingga saat ini ia dilaporkan belum pernah bertemu secara langsung dengan putrinya yang berusia dua puluh bulan.

Zaunbrecher mengatakan kepada surat kabar Jerman tersebut bahwa uang tunjangan belum ditransfer. Perselisihan hukum ini dilaporkan telah berlangsung hampir dua tahun. Awalnya, ia ditawari tunjangan sebesar 836 euro per bulan, yang kemudian dinaikkan menjadi 2.000 euro. Namun, menurutnya, ia belum menerima sepeser pun.

Pihak manajemen pemain asal Prancis tersebut tidak ingin menanggapi kasus ini secara mendetail, karena pada prinsipnya mereka tidak berkomentar mengenai urusan pribadi. Menurut sumber-sumber dari lingkungannya, Olise memang telah menawarkan dukungan kepada mantan pasangannya dan putrinya sejak awal, dan ia masih bersedia untuk mencapai kesepakatan damai.

Menurut sumber yang sama, ia tidak pernah menolak membayar tunjangan anak. Ia bahkan dikabarkan telah menawarkan jumlah yang lebih tinggi dari standar tunjangan anak di Jerman. Olise juga dilaporkan telah mencoba mentransfer uang tersebut, namun tidak mendapat tanggapan dari Zaunbrecher. Ia membantah hal itu dan menyatakan bahwa pengacaranya saat itu justru telah mengirimkan permintaan untuk mentransfer 2.000 euro.

Hal yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah bahwa Zaunbrecher telah mencoba memaksakan pembayaran tunjangan sebesar 60.000 euro per bulan melalui pengadilan Prancis. “Pengacara saya saat itu telah menghitung bahwa jumlah tersebut sesuai dengan gaji sebesar yang dimiliki Olise,” katanya. Wanita tersebut kini didampingi oleh seorang pengacara hukum keluarga asal Jerman.

Menurutnya, dengan perkiraan pendapatan tahunan sebesar empat belas juta euro, tidak ada batas maksimum tetap untuk tunjangan anak. Besarnya tunjangan bergantung pada standar hidup dan kebutuhan anak. Sementara itu, Zaunbrecher mengatakan bahwa ia tinggal bersama putrinya di rumah satu kamar milik ibunya dan menyerukan kepada Olise untuk mengambil tanggung jawabnya.