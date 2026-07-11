Bintang top asal Indonesia, Ole Romeny, kembali secara permanen ke Eredivisie

Fortuna Sittard telah memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Ole Romeny melalui status pinjaman. Penyerang berusia 26 tahun ini bergabung dari Oxford United untuk satu musim.

Melalui situs web klub, Romeny menanggapi kepindahannya. “Sejak awal, semuanya terasa tepat. Kepercayaan yang ditunjukkan klub kepada saya langsung memberikan perasaan positif dan berperan penting dalam keputusan saya.”

“Saya sangat tidak sabar untuk turun ke lapangan, bermain dalam pertandingan, dan menunjukkan kemampuan saya. Sebagai penyerang, saya ingin menjadi penentu bagi tim, jadi saya akan melakukan segala upaya untuk mencetak banyak gol di sini dan meraih kesuksesan bersama,” ujar pemain yang telah 10 kali membela tim nasional Indonesia ini.

Direktur teknis Joris Mathijsen juga merasa senang dengan kedatangan Romeny. “Kami sudah cukup lama mengupayakan kedatangan Ole, tetapi karena proses pengurusan izin kerjanya, butuh waktu lebih lama sebelum kami dapat menyelesaikan transfer ini.”

“Ole adalah tambahan kekuatan di lini serang yang sudah saya kenal baik dari kerja sama sebelumnya. Sejak saat itu, ia terus berkembang dan mengumpulkan pengalaman baik di level nasional maupun internasional,” kata mantan finalis Piala Dunia tersebut.

Dalam sepuluh pertandingan internasional bersama timnas Indonesia, Romeny mencetak enam gol dan dua assist. Hal itu membuatnya sudah memiliki 2,6 juta pengikut di Instagram.

Di Oxford United, Romeny mengalami masa-masa sulit. Di Belanda, pemain asal Nijmegen ini sebelumnya pernah bermain untuk NEC, Willem II, FC Emmen, dan FC Utrecht secara berturut-turut.