Bintang Timnas Mesir: Mesir adalah yang terkuat di Afrika... dan kami akan melaju jauh di Piala Dunia

Mustafa Zico, pemain tim nasional Mesir, menegaskan bahwa tim "Al-Fara'una" memiliki semua faktor yang diperlukan untuk bersaing dengan kuat di Piala Dunia 2026, sambil menekankan bahwa tim nasional Mesir adalah yang terkuat di benua Afrika dan mampu melaju sejauh mungkin dalam turnamen tersebut.

Ziko turut berkontribusi dalam kemenangan bersejarah yang diraih timnas Mesir atas Selandia Baru dengan skor 3-1 pada putaran kedua babak penyisihan grup, setelah mencetak satu gol dan memberikan assist kepada Mohamed Salah, sehingga membawa timnas Mesir meraih kemenangan pertama dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia.

Dalam pernyataannya kepada wartawan usai pertandingan, Zico mengatakan: “Apa yang kami raih ini wajar, kami timnas Mesir adalah tim terkuat di Afrika. Tim ini diisi oleh nama-nama besar dan semuanya adalah pemain hebat, dan saya berharap kami bisa melaju jauh di turnamen ini.”

Pemain Pyramids ini juga mengungkap kisah di balik keputusannya bergabung dengan tim nasional, seraya berkata: “Saya sama sekali jauh dari tim nasional. Hossam Hassan memanggil saya saat saya berada di Pantai Utara, dan tiba-tiba saya menemukan diri saya di Piala Dunia. Sejak menit pertama, dia sudah mempercayai saya, dan mengatakan bahwa kehadiran saya di sini bukanlah kebetulan. Oleh karena itu, saya akan melakukan segala upaya agar tidak mengecewakannya.”

Ia menambahkanmelalui situs resmi Federasi Sepak Bola Mesir: “Mencetak gol adalah anugerah dari Allah dan imbalan atas usaha keras, dan saya senang bisa mencetak gol pertama saya serta memberikan assist untuk Mohamed Salah.”

Zico menekankan bahwa semua pemain memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama sepak bola Mesir, sambil menjelaskan: “Semua pemain memberikan segalanya demi menampilkan performa yang istimewa dan luar biasa bagi tim nasional Mesir di Piala Dunia.”

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Membuat para pendukung Mesir bahagia adalah hal yang tak ternilai harganya.”

Timnas Mesir memuncaki klasemen Grup 7 dengan raihan 4 poin menjelang putaran terakhir, sehingga semakin mendekati lolos ke babak 32 besar, setelah mematahkan kutukan yang berlangsung selama puluhan tahun dan meraih kemenangan pertama dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Timnas Mesir pun menjadi tim Arab kedua yang meraih kemenangan di Piala Dunia 2026 setelah Maroko.

"Singa Atlas" sebelumnya mengalahkan Skotlandia dengan skor 1-0 pada putaran kedua Grup 3, sementara tim-tim Saudi Arabia, Tunisia, Irak, Yordania, Aljazair, dan Qatar masih mencari kemenangan pertama mereka di edisi turnamen kali ini.

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