Bintang timnas Maroko gantung sepatu

Mantan pemain internasional Maroko, Khalid Boutaïb, resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola, mengakhiri perjalanan karier yang dimulai dari lapangan amatir dan berakhir dengan tampil bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2018, melalui video yang ia unggah di akun resminya di situs "Instagram".

Boutaïb mengenang kembali momen-momen paling menonjol dalam kariernya, menjelaskan bahwa awal kariernya tidak melalui salah satu pusat pembinaan besar, karena ia menghabiskan bertahun-tahun di sepak bola amatir sembari menjalani studinya, sebelum menandatangani kontrak profesional pertamanya pada usia 27 tahun.

Mantan penyerang Maroko itu menyebutkan bahwa Gazélec memberinya kesempatan untuk memasuki dunia profesional dan tampil di Liga Divisi Satu Prancis, sebelum menjalani musim luar biasa bersama Strasbourg, ketika ia mencetak 20 gol dan meraih gelar Liga Prancis, seraya menegaskan bahwa hubungannya dengan para suporter klub dan kota Strasbourg tetap menjadi salah satu kenangan paling menonjol baginya.

Boutaïb menggambarkan keterlambatannya memasuki dunia profesional sebagai pendorong baginya untuk menjalani pertandingan seolah-olah ia berusaha menebus tahun-tahun yang telah berlalu, sebelum datang kesempatannya bersama timnas Maroko, yang ia anggap lebih besar dari yang pernah ia bayangkan.

Boutaïb menyoroti momen-momen paling menonjolnya bersama Maroko, terutama saat ia mencetak 3 gol ke gawang Gabon, dalam pertandingan yang turut mendekatkannya pada mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia, mimpi yang benar-benar terwujud di Piala Dunia Rusia 2018.

Ia juga mengenang kenangannya di Piala Dunia, menyebutkan golnya ke gawang Spanyol, dan menganggap momen itu sebagai salah satu adegan yang akan tetap tertanam dalam ingatannya, setelah para suporter Maroko menyaksikannya di hadapan mata dunia.

Di penutup pesannya, Boutaïb menyampaikan terima kasih kepada keluarganya, teman-temannya, para pelatihnya, rekan-rekannya, dan anggota staf yang pernah bekerja bersamanya, di samping para suporter yang mendukungnya sepanjang kariernya, sebelum secara resmi mengumumkan menutup tirai perjalanannya sebagai pemain.