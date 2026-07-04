Bintang Spanyol: Yamal mendapat lebih banyak hinaan daripada gelar

Jeremie Pino, bintang tim nasional Spanyol, menjelaskan alasan kekecewaan rekan setimnya, Lamine Yamal, setelah keputusan untuk menggantikannya dalam kemenangan 3-0 atas Austria di babak 32 besar Piala Dunia.

Timnas Spanyol kini bersiap menghadapi laga sengit melawan Portugal di babak 16 besar Piala Dunia.

"Yamal tidak mencetak gol maupun memberikan assist saat melawan Austria, tetapi ia tampil luar biasa," kata Pino dalam wawancara dengan surat kabar Sport.

Ia menambahkan, “Ketidakpuasan Yamal itu wajar. Ketika tampil dalam pertandingan besar namun tidak mencetak atau menciptakan gol, ia meninggalkan lapangan dengan perasaan yang agak aneh, dan di sinilah peran tim dalam mendukung sang pemain.”

Ia menekankan, “Yamal masih muda, tetapi ia memiliki pengalaman yang besar dalam menghadapi berbagai situasi. Ia sudah benar-benar menyatu dengan kami, dan Anda tidak akan merasakan adanya perbedaan usia.”

Dia juga menyoroti, “Yamal adalah orang yang ramah, tenang, dan bertanggung jawab; apa yang dia tunjukkan di lapangan sepenuhnya mencerminkan kepribadiannya di luar lapangan. Dia adalah bintang kelas dunia, dan setiap kesuksesan yang dia raih juga akan menguntungkan kami.”

Pino menegaskan, “Pelatih Luis de la Fuente selalu menuntut kami untuk tetap bersatu, karena itulah dasar dari segalanya. Jika kami tetap bersatu, barulah kami bisa terus berkembang dan maju.”

Sambil tertawa, ia mengungkapkan, “Saya, Yamal, dan Niko Williams, sering membuat kekacauan. Saya salah duduk di antara mereka berdua, karena saya jadi sasaran semua lelucon mereka.”

Dia menambahkan, “Apakah kalian punya julukan khusus untuk kelompok ini? Tidak, kami punya lebih banyak julukan ejekan daripada julukan yang bagus.”