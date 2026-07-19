Bintang Spanyol soal tiket final Piala Dunia: Memalukan

Borja Iglesias, penyerang tim nasional Spanyol, memicu kontroversi menjelang final Piala Dunia 2026, setelah ia mengkritik lonjakan harga tiket yang mencapai rekor tertinggi untuk pertandingan yang dinantikan melawan Argentina.

Tim nasional Spanyol dan Argentina bersiap untuk bertanding pada Minggu malam ini di final Piala Dunia di Stadion MetLife.

Dalam sebuah postingan di akun Instagram-nya, Iglesias membagikan foto yang memperlihatkan harga tiket pertandingan yang beredar, disertai komentar singkat yang berbunyi: “Memalukan,” menurut surat kabarAS.

Pesan penyerang Spanyol tersebut muncul di tengah gelombang kritik luas terhadap harga tiket final, setelah semua tiket yang ditawarkan melalui situs resmi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) habis terjual, sementara harga tiket yang tersedia di platform penjualan kembali melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurut platform StubHub, salah satu platform penjualan tiket terbesar di Amerika Serikat, harga tiket termurah yang tersedia, di tribun atas di belakang gawang di Stadion “MetLife”, mencapai 7.125 euro, sementara harga beberapa kursi yang dekat dengan garis lapangan mencapai 83.639 euro.

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Data dari TickPick, yang dilansir oleh majalah Forbes, menunjukkan bahwa harga rata-rata tiket final tersebut mencapai sekitar 9.900 euro, sehingga menjadikan final Piala Dunia 2026 sebagai yang termahal dalam sejarah, melampaui harga rata-rata tiket pertandingan Super Bowl Amerika Serikat (8.225 euro) dan final Liga Basket Profesional Amerika Serikat (NBA) (5.513 euro).

Harga yang tinggi tersebut menuai kritik dari para pejabat dan penggemar. Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, Rafael Luzán, menyebut kebijakan penetapan harga tersebut “tidak dapat diterima”, sementara Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan bahwa ia ingin menghadiri pertandingan tersebut, namun “tidak akan membayar jumlah sebesar itu” untuk sebuah tiket.

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