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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bintang Spanyol menanggapi kemarahan Deschamps... Apakah dia mengejeknya?

France vs Spain
France
Spain
World Cup
M. Llorente
D. Deschamps
Prancis
Spanyol
AS

Spanyol lolos ke final setelah mengalahkan Prancis

Pemain Spanyol, Marcos Llorente, menanggapi kritik yang dilontarkan pelatih Prancis, Didier Deschamps, terhadap wasit setelah pertandingan antara kedua tim pada Selasa kemarin, di babak semifinal Piala Dunia.

Spanyol lolos ke final yang dijadwalkan pada Minggu mendatang, setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0.

Setelah pertandingan, Deschamps mengatakan: “Saya tidak akan berpanjang-panjang membahas hal ini, kalau tidak saya akan terlihat seperti anak kecil yang suka mengeluh. Apakah wasit sudah layak memimpin pertandingan semifinal Piala Dunia? Silakan Anda yang menilai.”

Dia melanjutkan: “Ini bukan hanya soal tendangan penalti, melainkan gabungan dari beberapa hal. Kami pernah mengalami situasi serupa di pertandingan lain, beberapa di antaranya lebih rumit daripada yang lain. Saya tidak memiliki masalah dengan wasit malam ini, tetapi tanyakanlah pada diri kalian sendiri pertanyaan ini.”

Pernyataan ini, seperti yang sudah diduga, memicu reaksi dari pihak Spanyol.

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 Di zona campuran, Marcos Llorente merasa perlu menanggapi.

Pemain Atlético Madrid itu, menurut situs “Foot Mercato”, mengatakan: “Saya tidak peduli… Apakah mereka mengeluh tentang wasit? Kami menang karena kami yang terbaik.”

Dia menyimpulkan: “Saya tidak tahu, mungkin mereka mencoba meyakinkan diri sendiri dengan cara apa pun.”

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