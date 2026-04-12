Bintang Saudi memperkuat kemitraannya dengan Cristiano Ronaldo

Al-Nassr terus mempertahankan dominasinya di klasemen Liga Saudi, setelah meraih kemenangan atas Al-Khulud tadi malam, sekaligus memperkuat posisinya di puncak klasemen dengan raihan 73 poin, menjelang akhir musim.

Pertandingan tersebut menjadi bukti bahwa bintang Saudi, Nawaf Bushel, semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyedia umpan terbaik bagi Cristiano Ronaldo di Al-Nassr, setelah ia memberikan umpan kunci baru yang membawa sang bintang Portugal mencetak gol ke gawang Al-Khoudoud, dalam laga pekan ke-28 yang berakhir dengan kemenangan Al-Nassr 2-0.

Gol tersebut tercipta berkat gerakan cerdas Ronaldo di dalam kotak penalti, di mana ia menerima umpan sempurna dari Bushel sebelum mencetak gol pada menit ke-15, menegaskan chemistry yang semakin erat antara keduanya.

Buschl kini telah mencatatkan 6 assist untuk Ronaldo, semuanya di Liga Roshen, termasuk 3 assist pada musim ini saja.

Dua gol Al-Nassr dicetak oleh Cristiano Ronaldo pada menit ke-15 dan João Félix pada menit ke-47, dalam pertandingan di mana tim tersebut tampil dominan sepanjang dua babak.

Al-Nassr semakin mendekati fase penentuan dalam perebutan gelar, terutama dengan hanya tersisa 6 putaran, dan unggul 5 poin dari pesaing terdekatnya, yang menjadikan pertandingan-pertandingan mendatang, terutama laga puncak putaran ke-32 melawan Al-Hilal pada 7 Mei, sebagai titik penentuan potensial untuk gelar juara jika performa Al-Nassr saat ini terus berlanjut.

