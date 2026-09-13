Bintang Real Madrid ungguli Yamal dalam lebih dari satu persaingan

Pemain asal Turki, Arda Guler, kini menjadi sosok yang tak tergantikan dalam susunan pemain Real Madrid di bawah arahan pelatih Jose Mourinho.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Guler saat ini merupakan pemain yang paling banyak menciptakan peluang di La Liga dengan total 24 peluang, berbanding 18 peluang milik Lamine Yamal, bintang Barcelona, yang berada di posisi kedua.

Arda Guler juga menjadi pemain yang paling banyak menciptakan peluang yang berbuah gol, dengan catatan 6 peluang, berbanding 5 milik Yamal.

Guler pun tak lupa menjalankan tugas-tugas bertahan dan bekerja keras, di mana ia menempati posisi keempat dengan raihan 5 kali merebut bola di sepertiga akhir.

Guler tampil sebagai starter melawan Espanyol, Real Sociedad, dan Real Betis, tetapi ia tidak pernah bermain lebih dari 78 menit dalam satu pertandingan pun.

Menghadapi Malaga, pemain Turki itu masuk pada menit ke-87, dan melawan Rayo Vallecano ia bermain sejak menit ke-72.

Tentu saja, Real Madrid menyadari talenta yang mereka miliki, oleh karena itu mereka bergegas dalam pembicaraan terkait perpanjangan kontrak pemain Turki tersebut.

Kontrak Arda Guler saat ini berlaku hingga tahun 2029, sementara kontrak baru akan berlangsung hingga tahun 2031.

Namun yang lebih penting dari itu, kontrak baru tersebut akan membawa peningkatan finansial yang tidak hanya sesuai dengan levelnya saat ini, yang juga merupakan hal penting, tetapi juga dengan masa depannya. Ia baru berusia 21 tahun, dan nilai pasarnya mencapai 90 juta euro menurut situs Transfermarkt.

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