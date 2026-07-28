Bintang Real Madrid memutuskan untuk memulai era pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan, setelah menyusun rencana yang jelas untuk dirinya guna meraih kepercayaan sang pelatih baru dan mengamankan tempat di skuad inti tim pada musim mendatang.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca", pemain asal Turki, Arda Guler, kembali menjalani masa persiapan musim baru dalam kondisi fisik yang luar biasa, setelah selama liburannya ia menjaga program khusus yang membantunya tampil dalam kesiapan terbaik sejak hari pertama latihan, hal yang meninggalkan kesan luar biasa bagi Mourinho.

Pemain Turki ini menjadi pemain Real Madrid pertama yang tampil di Piala Dunia dan kembali lebih dulu ke tim, memanfaatkan tersingkirnya timnas negaranya secara dini dari turnamen, sebelum ia menggunakan masa istirahat untuk menjaga kebugaran fisiknya dan tidak menjauh dari latihan.

Guler memasuki musim keempatnya bersama Real Madrid dengan ambisi besar, setelah ia terus berkembang secara konsisten sejak kedatangannya di klub kerajaan tersebut. Pemain ini tampil dalam 12 pertandingan pada musim pertamanya, kemudian jumlah penampilannya meningkat menjadi 49 pertandingan pada musim kedua, sebelum ia menjalani 51 pertandingan pada musim lalu, di mana ia mencetak 6 gol dan menciptakan 14 assist.

Guler mendapatkan penghargaan khusus dari Mourinho, yang melihat pemain Turki itu sebagai talenta istimewa dalam menerima bola di antara lini, di samping visinya yang baik terhadap lapangan dan kemampuannya menciptakan perbedaan di sepertiga akhir, serta mentalitas dan keinginan besar yang ia tunjukkan dalam latihan.

Meski persaingan semakin ketat setelah kedatangan Bernardo Silva, Guler tampak bertekad untuk terus berjuang guna membuktikan dirinya bersama Real Madrid, di mana ia menyadari bahwa jalan untuk mengamankan tempat di skuad inti Mourinho tidak akan mudah.

Awal yang ditunjukkan Guler pada masa persiapan mengisyaratkan bahwa ia telah memilih cara terbaik untuk meraih kepercayaan pelatih barunya: kembali dalam kondisi fisik terbaik, menunjukkan kelaparan dan keinginan, lalu meninggalkan jejaknya di dalam lapangan.

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