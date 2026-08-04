Salah satu bintang Real Madrid semakin dekat untuk hengkang ke Liga Italia pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", pemain asal Argentina, Franco Mastantuono, semakin dekat untuk meninggalkan skuad Real Madrid menuju Fiorentina, di mana ia absen dari latihan bersama timnya yang digelar pagi ini di kompleks olahraga Valdebebas.

Sang pemain hanya berlatih di gym untuk hari kedua secara beruntun, tanpa mengalami cedera apa pun, karena penyebab ketidakhadirannya adalah menunggu kepastian rincian kepindahannya ke klub Italia tersebut.

Surat kabar itu mengungkapkan bahwa pemain Argentina tersebut telah menyetujui proyek tim Fiorentina, di saat kedua klub tengah menegosiasikan rincian terakhir dari sebuah kesepakatan peminjaman yang tampak sudah di depan mata.

Mastantuono kini hanya berjarak selangkah dari Fiorentina, klub yang menjadi pihak pertama yang membuka pintu negosiasi dengan Real Madrid, mengungguli klub-klub lain di Liga Italia. La Viola bergerak lebih dulu dari semua pihak untuk mendapatkan jasanya dengan status pinjaman, sebuah inisiatif yang hampir membuahkan hasil.

Hari Selasa menyaksikan digelarnya pertemuan baru antara kedua klub setelah sang pemain menyetujui kepindahan ke tim yang berbasis di kota Florence tersebut.

Mastantuono melakukan pembicaraan dengan Fabio Grosso, pelatih Fiorentina, dan Fabio Paratici, direktur olahraga klub, lalu keluar dengan keyakinan atas peran yang menantinya bersama tim. Fiorentina menawarkan kepadanya apa yang tidak mampu dijamin Real Madrid untuknya dalam jangka pendek, yakni memperoleh lebih banyak menit bermain, kesinambungan, dan menjalankan peran utama untuk menonjolkan bakatnya di Eropa.

Tanda-tanda kepindahan ini telah muncul sebelumnya di Valdebebas, di mana sang pemain dicoret dalam beberapa hari terakhir dari daftar tim untuk laga persahabatan yang digelar di Austria justru melawan Fiorentina, dalam sebuah ironi aneh pada jadwal pertandingan.

Sang pemain berlatih secara terpisah, jauh dari grup, dalam dua hari terakhir, dan hanya berlatih di gym sembari menunggu kesepakatan peminjamannya rampung.

Negosiasi saat ini hanya berfokus pada kesepakatan mengenai cara pembagian gaji antara kedua klub, rincian terakhir yang akan menentukan waktu penyelesaian proses tersebut dalam beberapa hari ke depan.

Begitu rincian ini teratasi, Franco akan berangkat ke Italia untuk menunjukkan seluruh bakatnya jauh dari Stadion Bernabeu, dalam sebuah peminjaman yang akan memungkinkannya tumbuh dan mengembangkan levelnya jauh dari tekanan yang mengiringi musim pertamanya yang berat dengan kostum putih.

Mastantuono memulai masa persiapan musim baru dengan menyadari sulitnya bertahan di bawah kepemimpinan pelatih Mourinho.

Meskipun sang pelatih sangat mengagumi penampilan dan potensi pemain tersebut, pelatih dan klub menyadari sulitnya ia memperoleh posisi utama, dan keduanya juga lebih memilih agar ia mendapatkan menit bermain bersama tim lain.