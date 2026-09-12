Bintang Real Madrid pecahkan rekor Messi

Pemain asal Argentina, Franco Mastantuono, membawa klubnya Fiorentina meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Venezia dengan skor 4-2 pada pekan keempat Liga Italia.

Setelah Venezia unggul melalui gol Akor Adams pada menit ke-22, Viola membalas dengan empat gol beruntun, sebelum Antony Yeboah mencetak gol kedua bagi tuan rumah.

Empat gol Fiorentina lahir dari tanda tangan Mastantuono berupa "hat-trick" pada menit ke-29, 30, dan 84, di samping gol Matteo Pellegrino pada menit ke-66.

Jaringan ESPN menyebutkan bahwa Mastantuono, bintang Real Madrid yang tengah dipinjamkan ke Viola, melampaui rekan senegaranya Lionel Messi, sehingga menjadi pemain Argentina termuda yang mencetak hat-trick di lima liga besar Eropa.

Pada usia 19 tahun dan 28 hari, Mastantuono lebih muda 231 hari dibandingkan Messi ketika yang terakhir mencetak trigol pertama dalam kariernya bersama Barcelona, menghadapi Real Madrid pada 10 Maret 2007.

Gol-gol Mastantuono kemarin, Jumat, merupakan yang pertama baginya bersama Fiorentina sejak bergabung dengan klub Italia itu, datang dari Real Madrid dengan status pinjaman selama satu musim.

Berkat trigol tersebut, Mastantuono menyamai jumlah gol yang ia cetak dalam 35 pertandingan bersama Real Madrid pada musim lalu.

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