Pemain Portugal, Bernardo Silva, kian jauh dari perhitungan Jose Mourinho di Real Madrid, setelah hanya bermain selama 8 menit dalam dua laga terakhir timnya di La Liga. Ia tetap duduk di bangku cadangan saat menghadapi Elche, sebelum masuk pada menit-menit akhir laga melawan Atletico Madrid, di mana ia memberikan assist untuk Antonio Rudiger, yang mencetak satu-satunya gol Madrid dalam kekalahan (1-2) di derbi tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", menurunnya peran Bernardo Silva di Real Madrid bersamaan dengan awal yang kuat dari Barcelona, tim yang nyaris menjadi tempat berlabuh sang pemain selama bursa transfer musim panas, sebelum kesepakatan itu terganjal karena tuntutan finansialnya dan keinginannya untuk mendapatkan peran utama tanpa perlu diperdebatkan.

Silva, yang berusia 32 tahun, telah bisa bernegosiasi dengan klub mana pun setelah kontraknya dengan Manchester City berakhir. Meski ia ingin mengenakan seragam Barcelona, kondisi finansial klub, ditambah desakannya untuk bermain secara reguler, tidak meyakinkan Hansi Flick, yang tidak menjanjikannya posisi utama di lini tengah tim Catalan itu, mengingat ketatnya persaingan di posisi tengah.

Beberapa hari lalu, Deco, direktur olahraga Barcelona, mengakui bahwa opsi merekrut Bernardo Silva sempat mengemuka pada musim panas.

Ia mengatakan dalam wawancara dengan radio "RAC 1": "Kami memiliki sejumlah kriteria, dan ini bukan posisi yang kami cari. Selain itu, ia ingin bermain karena alasan finansial, dan ia memiliki beberapa pandangan yang berbeda. Jika mereka memiliki pandangan yang berbeda dari pandangan kami, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa."

Pemain Portugal itu, yang juga diminati Atletico Madrid, memilih pindah ke Real Madrid dan mengenakan seragam putih.

Silva mengawali dua pekan pertama La Liga melawan Espanyol dan Real Sociedad, tetapi menit bermainnya berangsur menurun sebelum jeda internasional, hingga ia hanya menjadi starter dalam satu laga saja dalam 5 pertandingan terakhir timnya di kompetisi tersebut, yaitu melawan Rayo Vallecano, yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid 4-1.

Situasinya tidak lebih baik di Liga Champions Eropa, di mana ia keluar dari perhitungan Mourinho pada laga kemenangan atas Inter Milan, dan tidak bermain dalam pertandingan tersebut.

Meski adanya masalah yang jelas dialami Real Madrid dalam hal performa, pelatih asal Portugal itu terus memberikan prioritas kepada Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni di posisi gelandang bertahan dalam skema double pivot.

Valverde merupakan pemain utama yang tak tergantikan dalam susunan pemain Mourinho, setelah menjadi starter di seluruh laga Real Madrid musim ini.

Adapun Tchouameni, yang tidak dipanggil ke skuad timnas Prancis selama jeda internasional saat ini yang berlangsung selama tiga pekan, telah menjalani dua pertandingan beruntun sebagai starter, setelah pulih sepenuhnya dari cedera.

Sebaliknya, Bernardo Silva mendapati dirinya berada di luar perhitungan utama, setelah gagal mengamankan tempat di susunan pemain Real Madrid, baik di sayap kanan maupun di posisi double pivot.

Hingga kini, pemain Portugal itu belum mampu memantapkan dirinya di dalam tim, meski ekspektasi yang menyertai kedatangannya ke klub tersebut.

Terpinggirkannya Silva bersamaan dengan cemerlangnya Barcelona di awal musim, di mana tim Catalan itu memuncaki klasemen La Liga dengan kuat, unggul atas para pesaingnya dengan selisih satu laga dalam jumlah pertandingan, dan unggul 6 poin atas Real Madrid, yang kian mempertajam perbandingan antara jalan yang dipilih sang pemain dengan kenyataan yang ia alami saat ini di dalam tim Los Blancos.