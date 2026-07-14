Bintang Prancis menanggapi Yamal: Pertandingan ini tidak akan berlangsung di media sosial

Warren Zaier Emery, pemain tim nasional Prancis, menegaskan bahwa pertandingan melawan Spanyol tidak akan ditentukan melalui media atau media sosial, melainkan di lapangan, sambil menekankan bahwa Les Bleus tidak takut pada lawan mana pun, menjelang pertandingan yang dinantikan antara kedua tim di semifinal Piala Dunia.

Zayer Emry berbicara, dalam konferensi pers yang digelar di Stadion "AT&T", mengenai perkembangan terbaru terkait pertandingan yang dinantikan melawan timnas Spanyol, yang akan menentukan siapa yang lolos ke final Piala Dunia.

Menanggapi pernyataan Nico Williams dan Lamine Yamal mengenai keunggulan Spanyol, Emery mengatakan: "Saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Kami adalah timnas Prancis dan tidak takut pada siapa pun. Kami fokus pada diri kami sendiri. Mereka berdua boleh saja mengungkapkan pendapat mereka, tapi itu tidak ada gunanya. Pertandingan tidak dimainkan di media sosial atau di media massa, melainkan akan dimainkan besok di lapangan."

Mengenai Adrien Rabiot, bintang Prancis itu mengatakan: “Saya tidak berbicara dengannya, karena dia orang yang sangat pendiam. Namun, saya berusaha menganalisis gaya bermain orang lain dan belajar dari mereka. Dia pemain yang luar biasa, dan memiliki semua kualitas seorang pemain hebat. Saya berusaha mengambil inspirasi darinya.”

Mengenai laga semifinal Euro 2024, ia berkata: “Kami benar-benar berbeda. Banyak perubahan terjadi selama dua tahun terakhir. Ini adalah pertandingan yang menjadi pelajaran bagi kami. Kami siap, dan ingin mengalahkan Spanyol serta membalas kekalahan di Euro, tetapi untuk mencapainya, kami harus sepenuhnya fokus.”

Mengenai pernyataan Lamine Yamal dan Nico Williams bahwa lawan-lawan harus takut pada Spanyol, ia berkata: “Sejujurnya, saya tidak membaca apa yang dikatakan orang. Pembicaraan serupa juga pernah berulang sebelum pertandingan kami melawan Paris Saint-Germain. Kami fokus pada diri kami sendiri, memikirkan pertandingan, bukan pernyataan di media.”

Ketika ditanya apakah Prancis takut pada Spanyol, ia menjawab: “Sepak bola adalah permainan tim, dan Spanyol adalah tim besar, begitu pula kami. Lamine adalah pemain hebat, ia bisa melakukan dribel dan memiliki kecepatan tinggi, tetapi sebelum membicarakan Lamine, kita harus membicarakan tim nasional Spanyol secara keseluruhan.”

Mengenai statusnya sebagai salah satu pemain termuda yang berpartisipasi dalam turnamen ini, ia berkata sambil tersenyum: “Saya sangat bangga. Saya menikmati setiap menit yang saya habiskan di lapangan, tapi tidak sebegitu nikmatnya saat berada di ruang konferensi pers.”

Mengenai Lamine Yamal, ia berkata: “Kita semua tahu potensi sepak bolanya. Mereka adalah tim yang luar biasa, tapi kami juga memiliki kelebihan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan gaya permainan tim nasional Spanyol.”

Mengenai pertandingan melawan dua tim terbaik dunia, ia berkata: “Tidak ada pertandingan yang mudah. Kami harus menampilkan permainan sepak bola yang luar biasa. Ini adalah pertandingan semifinal, dan semua orang ingin mencapai final. Kami tidak akan mundur, dan kami akan menampilkan permainan sepak bola terbaik kami.”

Mengenai pernyataan Mariano Rajoy yang menulis bahwa “timnas Prancis tanpa pemain Prancis,” ia berkata: “Sayangnya, saya belum membaca artikel itu. Kami memiliki pemain dari berbagai latar belakang dan etnis. Kami adalah satu kesatuan, dan itulah satu-satunya hal yang penting.”

Dia menambahkan: “Kita semua mengenal Kylian Mbappé. Dia adalah pemain kelas atas. Dia telah tiga kali meraih penghargaan Man of the Match, dan merasa sangat nyaman dalam situasi seperti ini. Dia tidak suka kalah dari Spanyol, dan akan melakukan segala upaya untuk meraih kemenangan. Kami memiliki tim yang sangat memahami strategi yang akan membawa kami menuju kemenangan.”

Dia melanjutkan: “Spanyol memiliki banyak kelebihan, terutama saat menguasai bola. Sedangkan kami unggul dalam kecepatan tinggi dan perjuangan dalam duel satu lawan satu. Kami fokus pada pertandingan besok, dan tujuan kami adalah menang.”

Dia menyimpulkan: “Kami adalah tim nasional yang muda, tetapi juga memiliki pemain-pemain berpengalaman dan matang, yang pernah berlaga di pertandingan-pertandingan besar. Kami akan melakukan segala upaya untuk mencapai final.”