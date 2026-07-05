Bintang Prancis memperingatkan: Pertandingan melawan Maroko tidak akan mudah

William Saliba, bek tim nasional Prancis, berbicara mengenai pertandingan yang dinantikan melawan Maroko, Kamis mendatang, di babak perempat final Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa "Les Bleus" akan menghadapi pertandingan yang sangat sulit melawan salah satu tim terkuat di turnamen ini.

Saliba juga menyebutkan bahwa timnas Maroko pantas lolos ke babak ini, berkat hasil-hasil yang mereka raih sejak awal Piala Dunia.

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Bintang Arsenal itu mengatakan dalam "konferensi pers" setelah kemenangan atas Paraguay (1-0) di babak 16 besar: "Mereka (Maroko) adalah tim yang sangat hebat. Mereka telah mengalahkan beberapa tim terkuat sejak awal turnamen, dan yang terpenting, mereka belum pernah kalah dalam satu pertandingan pun."

Dia menambahkan: “Oleh karena itu, kami tahu ini tidak akan mudah. Mereka adalah tim yang sangat bagus, pertahanannya luar biasa, mampu bermain dengan baik, dan memiliki banyak pemain dengan kemampuan individu yang mumpuni.”

Bek timnas Prancis itu menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah memulihkan kondisi fisik setelah pertandingan melawan Paraguay, sebelum mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan yang akan datang.

Saliba mengatakan: “Pertama-tama, kami harus beristirahat, karena saat ini kami sedikit kelelahan, lalu mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan ini.”