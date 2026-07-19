Bintang Prancis ambruk sambil menangis setelah Inggris mencetak enam gol

Bintang Prancis, Michel Oliès, menangis tersedu-sedu di ruang ganti setelah Les Bleus kalah 6-4 dari Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.

Olisier memberikan dua umpan kunci selama pertandingan, namun ia menyalahkan dirinya sendiri atas kekalahan tersebut karena membuang dua peluang emas untuk mencetak gol di babak kedua, saat skor menunjukkan Inggris unggul 4-3.

"Surat Kabar L'Équipe" melaporkan bahwa tangisan Oulissé bukan hanya terkait peluang-peluang yang terbuang selama pertandingan melawan Inggris.

Pemain tersebut diliputi rasa sedih yang mendalam saat perjalanan kariernya di Piala Dunia berakhir, serta perasaan bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk meraih prestasi yang sangat besar.

Orang-orang terdekat Oulissé menjelaskan betapa bangganya dia mewakili timnas Prancis, serta kebanggaannya karena memecahkan rekor jumlah assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia; namun, dia sebenarnya mengincar sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar bertanding di pertandingan perebutan tempat ketiga.

Air mata Oliseu, yang tumpah setelah pertandingan Prancis melawan Inggris, merupakan campuran antara kekecewaan pribadi karena ia tidak mampu mencetak gol sepanjang turnamen—bukan hanya dalam pertandingan ini—serta kebanggaannya yang besar mengenakan seragam Les Bleus, dan keyakinannya bahwa tim tersebut sebenarnya mampu meraih hasil yang lebih baik.

Saat berada di ruang ganti, pelatih Didier Deschamps, yang memiliki hubungan dekat dengan Oliès, memastikan untuk berbicara dengannya dan menghiburnya setelah Oliès sangat terpukul oleh kekalahan tersebut dan berakhirnya perjalanan timnas Prancis di turnamen tersebut.