Chelsea bergabung dalam perburuan untuk mendatangkan gelandang Monaco, Lamine Camara, sehingga masuk ke dalam persaingan seru dengan Liverpool dan Manchester United dalam upaya memenangkan transfer tersebut.

Camara telah menghabiskan dua musim bersama Monaco setelah bergabung dengan klub itu dalam sebuah kesepakatan senilai 12,8 juta pound sterling dari Metz dua tahun lalu.

Pemain berusia 22 tahun ini juga telah tampil dalam 49 pertandingan bersama timnas Senegal dan bermain dalam empat laga di Piala Dunia musim panas ini.

Pekan ini, Monaco menolak tawaran Crystal Palace yang bernilai lebih dari 35 juta pound sterling untuk mendatangkan Camara, dalam upaya mempertahankan gelandang bertahan itu setidaknya untuk satu musim lagi.

Namun menurut surat kabar Inggris "Metro" yang mengutip laporan media Prancis, kemungkinan besar sikap Monaco akan diuji lebih jauh karena Chelsea merupakan klub terbaru yang mengajukan tawaran setelah Crystal Palace, Manchester United, dan Liverpool.

Surat kabar itu mengklaim bahwa Monaco menuntut biaya transfer sebesar 50 juta euro (42,7 juta pound sterling) untuk pemain internasional Senegal tersebut.

Monaco juga memiliki posisi tawar yang kuat karena Camara masih memiliki sisa kontrak tiga tahun bersama klub Prancis itu.

Dalam pernyataannya setelah kemenangan timnya 3-2 atas Liverpool di Stadion Anfield pada hari Minggu lalu, Thiago Motta... pelatih Monaco, Philippe Clement... eh, Filipe Luis, pelatih Monaco, menjelaskan bahwa ia ingin Camara bertahan di klub.

Luis berkata: "Kami ingin membangun tim yang benar-benar kompetitif. Saya sangat egois dan ingin mempertahankan semua pemain. Saya tidak ingin ada satu pun dari mereka yang pergi."

Ia menambahkan: "Namun saya tahu bahwa klub terpaksa menjual sebagian pemainnya, dan itulah yang telah kami lakukan. Saya berharap kami bisa mempertahankannya. Ia mungkin salah satu gelandang terbaik di dunia."