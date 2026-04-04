Bintang Palmeiras mendekati Madrid... Siapa pemuda yang berhasil menarik perhatian Pérez?

Nama Eduardo Conceição, talenta muda Brasil yang sedang naik daun di barisan Palmeiras, mulai menarik perhatian klub-klub besar Eropa, terutama Real Madrid, yang melihatnya sebagai calon bintang baru yang mengikuti jejak Vinícius Júnior dan Rodrygo Goes.

Pemain yang belum genap berusia 16 tahun ini sangat disukai di lingkungan klub raksasa Spanyol tersebut. Laporan media Spanyol menegaskan bahwa manajemen Florentino Pérez memantaunya dengan cermat, mengingat profilnya sesuai dengan kebijakan perekrutan yang telah diterapkan klub selama bertahun-tahun, yang berfokus pada perekrutan talenta Brasil yang menjanjikan sebelum mereka meledak di kancah internasional.

Conselho adalah seorang sayap kiri alami, yang dikenal karena keterampilan tinggi, kecepatan, dan kekuatan fisiknya, dengan tinggi badan 1,80 meter, serta kemampuannya dalam menggiring bola dan menghadapi lawan secara individu.

Meskipun usianya masih muda, ia telah membuktikan keunggulannya dibandingkan rekan-rekannya, di mana ia bermain untuk timnas Brasil U-17 saat berusia 15 tahun, dan saat ini bermain untuk timnas U-20, yang mencerminkan perkembangan pesatnya dan kepercayaan para pelatih terhadap potensinya.

Para pengamat berpendapat bahwa pemain ini memiliki karakteristik yang ideal untuk gaya permainan Real Madrid, terutama dalam serangan balik dan pemanfaatan ruang, karena ia mahir bergerak di kedua sayap dan menunjukkan fleksibilitas taktis yang besar, yang menjadikannya pilihan menarik bagi tim yang kekurangan pemain sayap kanan.

Meskipun minat dari klub Spanyol tersebut semakin meningkat, transfer Conceição ke Eropa tidak akan mungkin dilakukan sebelum ia berusia 18 tahun, sesuai dengan peraturan FIFA, yang merupakan jalur yang sama yang dilalui oleh rekan senegaranya, Endrick, sebelum bergabung dengan Real Madrid.

Johnny Calafat, kepala departemen pemandu bakat Real Madrid, dianggap sebagai salah satu pendukung utama ide merekrut pemain ini, karena ia melihatnya sebagai kelanjutan dari kesuksesan klub dalam menemukan bakat-bakat Brasil yang kemudian menjadi bintang-bintang dunia.

Sementara itu, Conceição terus berkembang dengan tenang di Palmeiras, menjaga fokusnya jauh dari keributan, di saat persaingan semakin ketat di antara klub-klub besar Eropa yang berlomba-lomba untuk mendapatkan jasanya, dalam perlombaan yang tampaknya akan menjadi salah satu isu utama di bursa transfer dalam beberapa tahun mendatang.