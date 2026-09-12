Pemain Jerman Mikael Baza, salah satu taruhan Barcelona untuk masa depan, menjalani menit-menit pertamanya dengan seragam biru dan merah, setelah tampil bersama tim junior (B) dalam laga persahabatan melawan tim utama Athletic Sant Just.

Pertandingan itu menjadi ujian berat bagi Baza, yang berusia 16 tahun dan bermain untuk timnas junior Jerman, menghadapi lawan yang diperkuat pemain-pemain lebih berpengalaman, dengan sebagian di antaranya berusia lebih dari dua kali lipat usia para pemain La Masia.

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Pertandingan berakhir dengan kekalahan Barcelona (2-1) pada Jumat kemarin, namun bek Jerman itu meninggalkan kesan positif dalam penampilan perdananya, menurut surat kabar "Sport" asal Catalonia.

Selama laga, Baza memperlihatkan kemampuannya dalam memotong bola, kecepatannya dalam melakukan cover, di samping kesiapan fisik yang baik, serta kehadiran yang jelas dalam membangun serangan dari belakang, dan itu hanya beberapa hari setelah bergabung dan beradaptasi dengan rekan-rekan barunya.

Strategi Baru Barcelona

Transfer Baza, yang menjalani musim pertamanya bersama Barca, termasuk dalam strategi klub untuk berinvestasi pada bakat-bakat muda.

Karakteristik bek yang tingginya melebihi 1,90 meter, bermain dengan kaki kiri, dan memiliki kekuatan fisik ini, selaras dengan arah departemen pemandu bakat klub, yang dalam beberapa bulan terakhir telah merestrukturisasi sistem perekrutan dengan tujuan menemukan bakat sejak dini sebelum klub-klub besar Eropa menjangkaunya.

Barcelona menantikan perkembangan Baza pada periode mendatang, dengan kemungkinan promosinya ke tim junior (A) yang dipimpin Pol Planas pada musim ini, setelah pemain tersebut benar-benar menetap di La Masia dan memulai tahap penyatuannya secara bertahap ke dalam lingkungan klub.

Bek muda ini masih memiliki ruang besar untuk berkembang, sementara ia memiliki hubungan kekerabatan dengan bek Jonathan Tah, sepupunya, yang sempat masuk dalam radar Barcelona sebelum pindah ke Bayern Munich.

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