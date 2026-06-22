Bintang Mesir semakin memperparah kesulitan Hossam Hassan saat menghadapi Selandia Baru

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, mengalami pukulan telak saat menghadapi Selandia Baru pada pertandingan yang digelar hari Senin ini di Stadion "BC Place", dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 7 Piala Dunia 2026.

Pada menit ke-15, tim nasional Selandia Baru berhasil unggul, setelah Finn Sorman melompat menyambut umpan silang yang akurat di dalam kotak penalti, dan menyundulnya dengan keras ke gawang kiper Mustafa Shubair, memanfaatkan kelengahan pertahanan para pemain tim nasional Mesir.

Penderitaan tim Firaun tidak berhenti pada ketertinggalan skor tersebut, karena Hamdi Fathi mengalami cedera pada babak pertama, tepatnya pada menit ke-41, sehingga ia meminta untuk diganti dan tidak dapat melanjutkan pertandingan.

Segera setelah itu, Hossam Hassan memutuskan untuk melakukan pergantian darurat dengan menarik Hamdi Fathi dan memasukkan bek Rami Rabia sebagai penggantinya.

Kedua tim memasuki pertandingan ini dengan target meraih kemenangan pertama di Piala Dunia 2026, setelah masing-masing hanya mengumpulkan satu poin pada putaran pembuka.

Timnas Mesir memulai perjalanan mereka di turnamen ini dengan hasil imbang 1-1 melawan Belgia, sementara Timnas Selandia Baru bermain imbang 2-2 dengan Iran pada putaran pertama.