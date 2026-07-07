Bintang Mesir: Bertemu Messi? Kami tidak fokus pada satu pemain saja

Mustafa Zico, pemain tim nasional Mesir, menegaskan bahwa seluruh pemain "Al-Fara'una" menyadari besarnya tanggung jawab yang diemban menjelang pertandingan yang dinantikan melawan tim nasional Argentina hari ini, di babak 16 besar Piala Dunia 2026, sambil menekankan bahwa dukungan suporter merupakan motivasi terbesar untuk terus melangkah di turnamen ini.

Dalam pernyataannya kepada situs resmi Federasi Sepak Bola Mesir, Ziko mengatakan bahwa tim nasional mendapat dukungan moral dan dukungan penonton yang sangat besar, yang memberikan motivasi tambahan bagi para pemain dan staf pelatih untuk menampilkan performa terbaik mereka saat menghadapi juara bertahan.

Ia menambahkan: “Kami sangat menyadari besarnya tanggung jawab ini, dan kami berupaya menampilkan performa terbaik demi melanjutkan perjalanan di turnamen ini serta mewujudkan impian para pendukung Mesir.”

Mengenai pertandingan yang dinantikan melawan kapten timnas Argentina, Lionel Messi, Zico menegaskan bahwa rasa hormatnya kepada bintang Tango tersebut tidak berarti hanya berfokus padanya saja, sambil menjelaskan: “Messi adalah salah satu pemain terpenting di dunia, tetapi kami tidak berfokus pada satu pemain saja, melainkan pada timnas Argentina secara keseluruhan.”

Pemain timnas Mesir itu menutup pernyataannya dengan menegaskan betapa sulitnya pertandingan tersebut, sambil berkata: “Laga melawan timnas Argentina sangat sulit, tetapi kami akan memasuki pertandingan ini dengan target meraih kemenangan.”

Timnas Mesir akan menghadapi Argentina setelah terus menampilkan performa yang kuat di Piala Dunia 2026, di mana mereka mengalahkan Timnas Australia di babak 32 besar untuk memastikan tempat di babak 16 besar, di mana mereka akan berhadapan dengan juara bertahan Argentina dalam pertandingan yang dinantikan di Stadion Atlanta.

Sedangkan timnas Argentina, berhasil lolos ke babak 16 besar setelah menyelesaikan babak penyisihan grup dengan rekor sempurna, sebelum akhirnya mengalahkan Cape Verde dengan susah payah 3-2 setelah perpanjangan waktu di babak 32 besar, sehingga akan berhadapan dengan timnas Mesir dalam salah satu pertandingan paling dinanti di babak ini.

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