Bek internasional Maroko, Issa Diop, mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan klub Inggris, Ipswich Town, setelah menandatangani kontrak yang berlaku hingga musim panas 2030 dari Fulham.

Diop mengatakan, usai pengumuman resmi kesepakatan tersebut pada hari Rabu ini: "Saya sangat bersemangat untuk langkah selanjutnya dalam perjalanan karier saya bersama Ipswich Town. Saya tahu betapa besar klub ini dan sejarahnya, dan saya menikmati semua percakapan sebelum mengambil keputusan."

Ia menambahkan: "Saya merasa inilah tempat yang tepat bagi saya. Musim panas ini sangat sibuk bersama timnas Maroko di Piala Dunia, tetapi saya bangga bisa bergabung dengan klub ini, dan saya menantikan untuk bertemu jajaran pelatih, rekan-rekan setim, serta para suporter dalam waktu dekat."

Baca juga

Dua bintang Al Ahly dan timnas Mesir di meja Federasi Sepakbola Arab Saudi

Barcelona memicu kemarahan suporternya dengan foto pemain Real Madrid

Sementara itu, manajer Gary O'Neil menyambut baik bergabungnya pemain tersebut, memuji pengalaman besarnya di Liga Primer Inggris bersama Fulham dan West Ham. Ia berkata: "Issa adalah pemain berpengalaman yang telah menjalani sejumlah besar pertandingan di Liga Primer Inggris, dan kami senang ia bergabung dengan kami. Ia adalah bek yang tangguh yang menambahkan pengalaman dan stabilitas bagi lini pertahanan."

Issa Diop menjadi salah satu transfer paling menonjol Ipswich Town selama bursa transfer musim panas saat ini, dalam rangka persiapan klub untuk mengarungi kompetisi Liga Primer Inggris setelah kembalinya mereka ke ajang tersebut.

Ipswich berharap Diop dapat memberikan lini pertahanan mereka lebih banyak kekuatan dan stabilitas, dengan memanfaatkan pengalaman panjangnya di lapangan-lapangan Inggris serta kemampuan fisiknya.

Fulham telah menyetujui kepergian bek Maroko tersebut, meskipun kontraknya masih tersisa satu tahun, dengan lebih memilih memanfaatkan penjualannya pada bursa transfer saat ini daripada mengambil risiko kehilangannya secara gratis pada musim panas mendatang.



