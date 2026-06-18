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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Bintang Maroko Menjaga Martabat Dunia Arab di Piala Dunia

Morocco
World Cup
A. Bouaddi
K. Mbappe
L. Messi
E. Haaland
Argentina
Maroko

Ayoub Bouadi, bintang tim nasional Maroko, berhasil menyelamatkan muka dunia Arab, setelah berakhirnya putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Jaringan statistik "Opta" mengumumkan susunan pemain terbaik pilihannya untuk putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia.

Bouadi, satu-satunya bintang Arab yang masuk dalam susunan pemain terbaik Opta, tampil gemilang saat melawan Brasil dan mendapat pujian luas.

Lionel Messi, kapten timnas Argentina, memimpin susunan pemain terbaik putaran pertama tersebut, setelah mencetak hat-trick dalam pertandingan melawan Aljazair.

Juga masuk dalam susunan pemain terbaik tersebut adalah Kylian Mbappé dari Prancis, Erling Haaland dari Norwegia, dan Yann Diomandi dari Pantai Gading.

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Zin Fuzinia, kiper Cape Verde, masuk dalam tim terbaik versi Opta, setelah berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam pertandingan melawan Spanyol.

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