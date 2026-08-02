Klub Leipzig mulai bergerak di bursa transfer untuk memperkuat lini serangnya, guna menutupi kepergian yang dinanti-nantikan bintangnya asal Pantai Gading, Yan Diomande, ke skuad Real Madrid.

Menurut situs "Foot Mercato", bintang asal Maroko Chemsdine Talbi masuk dalam daftar pemain yang menarik perhatian manajemen Leipzig.

Para pejabat Leipzig menaruh perhatian pada Chemsdine Talbi, yang telah menjalani 10 pertandingan internasional bersama timnas Maroko dan saat ini bermain untuk Sunderland.

Winger asal Maroko yang berusia 21 tahun itu mencetak 4 gol dalam 30 pertandingan pada musim lalu dengan seragam Sunderland.

Chemsdine Talbi memiliki kecepatan, kemampuan menembus pertahanan, dan fleksibilitas taktik, yang memungkinkannya menghadirkan beragam solusi ofensif di Leipzig.

Hingga saat ini, belum ada kontak yang dilakukan antara Leipzig dan Sunderland terkait transfer Chemsdine Talbi, yang kontraknya berlaku hingga musim panas 2030.