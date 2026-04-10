Bintang Maroko mempertimbangkan untuk hengkang dari Serie A

Gelandang asal Maroko, Nael El Ainaoui, sedang mempertimbangkan untuk hengkang dari Roma karena minimnya kesempatan bermain.

Al-Ainawi bergabung dengan Roma pada musim panas lalu, datang dari klub Prancis Lens, dengan biaya transfer sebesar 23 juta euro, melalui kontrak yang berlaku hingga 2030.

Situs "Radio Roma" menyebutkan bahwa Al-Ainawi belum berhasil menembus skuad utama Roma dan sedang mempertimbangkan untuk hengkang.

Al-Ainawi hanya menjadi starter sebanyak 8 kali sepanjang musim ini, angka yang dianggapnya tidak memadai, sehingga memperkuat keinginannya untuk mencari suasana baru.

Al-Ainawi telah tampil dalam 28 pertandingan bersama Roma di semua kompetisi, dengan total 1.362 menit, mencetak satu gol, dan memberikan satu assist.



Tidak diragukan lagi, minimnya menit bermain telah memengaruhi performa El Ainaoui, karena ia belum mampu menemukan lingkungan yang tepat di Roma untuk menunjukkan kemampuannya secara konsisten.

Baca juga

Kekalahan telak Maroko dari Senegal di Piala Afrika U-17