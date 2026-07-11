Bintang Maroko: Ini bukanlah akhir yang kami harapkan

Ayoub Amaymouni, pemain tim nasional Maroko, menyampaikan pesan yang mengharukan kepada para penggemar setelah berakhirnya perjalanan “Singa Atlas” di Piala Dunia 2026. Ia mengungkapkan kebanggaannya mewakili negaranya, sekaligus menegaskan bahwa tersingkirnya tim tidak akan menghentikan ambisi tim nasional di masa depan.

Perjalanan pelatih kepala Mohamed Wahbi di Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko berakhir di babak perempat final, setelah timnya kalah dari Prancis dengan skor 2-0 melalui gol-gol yang dicetak oleh Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé.

Amaimoni, yang berusia “21 tahun”, menulis melalui akun Instagram-nya pada hari Sabtu ini: “Perjalanan kami di Piala Dunia berakhir di tahap ini. Tentu saja kami merasa kecewa, tetapi saya sangat bangga telah menjadi bagian dari tim nasional ini, dan bersyukur dapat mengenakan seragam nasional.”

Pemain Eintracht Frankfurt asal Jerman itu melanjutkan: “Terima kasih kepada semua yang telah mendukung kami, baik dari tribun maupun dari balik layar.”

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Ini bukanlah akhir yang kami harapkan, tetapi kami akan belajar, berkembang, dan terus bekerja. Selalu Maroko.”

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