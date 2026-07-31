Bek asal Maroko, Redouane Halhal, kini berada di ambang menjalani salah satu babak paling menonjol dalam karier profesionalnya, setelah semakin dekat untuk pindah ke Liga Italia, dalam sebuah langkah yang bisa menjadi lompatan besar bagi pemain muda ini, yang mencuri perhatian sepanjang musim lalu bersama klub Belgia Mechelen, sehingga ia hampir memakai jersey Venezia yang baru saja promosi ke Serie A Italia.

Redouane Halhal mungkin sedang dalam perjalanan menuju Italia dalam beberapa jam ke depan, sebab pemain internasional Maroko yang telah menjalani lima pertandingan bersama timnas Maroko itu tengah bersiap untuk bergabung dengan klub Venezia, yang baru saja kembali ke ajang Liga Italia kasta tertinggi (Serie A).

Menurut apa yang diungkapkan jurnalis Belgia Sacha Tavolieri, Mechelen dari Belgia dan Venezia dari Italia telah mencapai kesepakatan final terkait kepindahan bek Maroko itu, sehingga sang pemain semakin dekat untuk menjalani petualangan baru di salah satu liga terkuat di Eropa.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa nilai transfer ini mencapai sekitar lima juta euro, ditambah dengan bonus finansial dan variabel, dengan Mechelen mempertahankan persentase dari nilai transfer sang pemain di masa depan.

Halhal dijadwalkan menjalani tes medis dalam beberapa jam ke depan, sementara pengumuman resmi kesepakatan ini akan dilakukan dalam waktu 48 jam, jika proses-proses akhir berjalan sesuai rencana.

Nama bek Maroko itu sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan kepindahan ke klub Hellas Verona pada bursa transfer musim dingin lalu, sebelum akhirnya Venezia memutuskan untuk merekrutnya pada musim panas ini.

Venezia memasuki musim baru dengan moral tinggi, setelah mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemuncak klasemen Liga Italia kasta kedua (Serie B) dengan raihan 82 poin, sehingga memastikan tiket kembali ke Liga Italia kasta tertinggi.

Tim ini akan membuka perjalanan mereka di musim baru dengan menghadapi Lecce pada 23 Agustus, sebelum bertandang ke markas Milan pada tanggal 28 di bulan yang sama, dalam ujian dini melawan salah satu raksasa sepak bola Italia.

Redouane Halhal tampil apik dengan jersey Mechelen, setelah bermain di 34 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak satu gol, dan memberikan dua assist.

Ia juga mendapatkan kepercayaan dari pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahbi, yang memanggilnya untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026, di mana ia bermain penuh menghadapi Haiti, yang berakhir dengan kemenangan Maroko (4-2), serta tampil sepanjang 90 menit dalam kemenangan atas Kanada dengan skor (3-0), untuk terus mengokohkan posisinya di dalam skuad Maroko.